В День знаний Текслер рассказал школьникам о важности развития современных технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 сентября провел урок для учащихся 97-го и 31-го лицеев. Темой выступления стали роботизация, новая энергетика, цифровизация и другие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В День знаний Текслер посетил лицей №97 Челябинска. Посетил профильные кабинеты информатики, биологии, химии. Пообщался с учителями, провел урок для старшеклассников 97-го и 31-го лицеев», — уточнили в пресс-службе.

Глава региона выступил с лекцией о мировых трендах и их влиянии на Россию: роботизации, микроэлектронике, новой энергетике, цифровизации и прочих. Текслер отметил важность внедрения передовых технологий в конкурентоспособности страны.

«Страны с лучшими технологиями, специалистами будут лидерами в геополитике, экономике, образовании. Сейчас преобладает тренд регионализации, когда дружественные страны взаимодействуют, а все остальные конкурируют и вводят различные санкции», — сообщил Текслер.

Он также отметил, что конкуренция существует и на региональном уровне. Регионы борются за талантливую молодежь — будущее страны и региона.

«Регионы с лучшими школами и вузами, современными предприятиями будут выигрывать. Поэтому для меня как для губернатора важно, чтобы современные технологии развивались в области и были созданы все необходимые условия для молодежи», — заявил губернатор.

Алексей Текслер выступил перед учениками 97-го и 31-го лицеев с лекцией Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона осмотрел профильные кабинеты информатики, биологии и химии лицея №97 Фото: пресс-служба правительства Челябинской области