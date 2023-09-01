01 сентября 2023

В пермской деревне из-за дымовой трубы сгорели два дома и баня

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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
В Пермском крае сгорели два дома и баня (архивное фото) Фото:

В деревне Большая Мось Пермского края из-за неисправности дымовой трубы сгорели два дома и баня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Было установлено, что горит баня, два дома, пристрой и надворные постройки. Пожар произошел первого сентября. Благодаря действиям пожарных не было допущено распространение огня на соседнюю баню и жилой дом, расположенный в шести метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В деревне Большая Мось Пермского края из-за неисправности дымовой трубы сгорели два дома и баня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Было установлено, что горит баня, два дома, пристрой и надворные постройки. Пожар произошел первого сентября. Благодаря действиям пожарных не было допущено распространение огня на соседнюю баню и жилой дом, расположенный в шести метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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