В пермской деревне из-за дымовой трубы сгорели два дома и баня

В деревне Большая Мось Пермского края из-за неисправности дымовой трубы сгорели два дома и баня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Было установлено, что горит баня, два дома, пристрой и надворные постройки. Пожар произошел первого сентября. Благодаря действиям пожарных не было допущено распространение огня на соседнюю баню и жилой дом, расположенный в шести метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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