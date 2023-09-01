В пермской деревне из-за дымовой трубы сгорели два дома и баня

02 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Пермском крае сгорели два дома и баня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Большая Мось Пермского края из-за неисправности дымовой трубы сгорели два дома и баня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Было установлено, что горит баня, два дома, пристрой и надворные постройки. Пожар произошел первого сентября. Благодаря действиям пожарных не было допущено распространение огня на соседнюю баню и жилой дом, расположенный в шести метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В деревне Большая Мось Пермского края из-за неисправности дымовой трубы сгорели два дома и баня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Было установлено, что горит баня, два дома, пристрой и надворные постройки. Пожар произошел первого сентября. Благодаря действиям пожарных не было допущено распространение огня на соседнюю баню и жилой дом, расположенный в шести метрах от места пожара», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.