Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 2 сентября, открыл обновленное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (МГТУ). Оно рассчитано на 260 проживающих, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Алексей Текслер и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук приняли участие в открытии обновленного общежития МГТУ им. Г.И. Носова. Оно вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе маломобильных молодых людей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.
Во время ремонта в здании заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. В цоколе есть два тренажерных зала, раздевалка с душевыми, прачечная.
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