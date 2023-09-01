Студенты МГТУ получили обновленное общежитие Фото: Илья Московец

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 2 сентября, открыл обновленное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (МГТУ). Оно рассчитано на 260 проживающих, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук приняли участие в открытии обновленного общежития МГТУ им. Г.И. Носова. Оно вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе маломобильных молодых людей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.

Во время ремонта в здании заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. В цоколе есть два тренажерных зала, раздевалка с душевыми, прачечная.

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