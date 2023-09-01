01 сентября 2023

Челябинский губернатор открыл дом для студентов в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания и таблички. Магнитогорск, мгту, магнитогорский государственный технический университет
Студенты МГТУ получили обновленное общежитие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 2 сентября, открыл обновленное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (МГТУ). Оно рассчитано на 260 проживающих, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук приняли участие в открытии обновленного общежития МГТУ им. Г.И. Носова. Оно вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе маломобильных молодых людей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.

Во время ремонта в здании заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. В цоколе есть два тренажерных зала, раздевалка с душевыми, прачечная.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 2 сентября, открыл обновленное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (МГТУ). Оно рассчитано на 260 проживающих, сообщили в пресс-службе главы региона. «Алексей Текслер и замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук приняли участие в открытии обновленного общежития МГТУ им. Г.И. Носова. Оно вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе маломобильных молодых людей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. Во время ремонта в здании заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. В цоколе есть два тренажерных зала, раздевалка с душевыми, прачечная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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