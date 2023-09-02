02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Челябинске после перерыва возобновится движение трамваев по улице Горького

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Трамваи ходили по временной схеме с 18 августа Фото:

В Челябинске в понедельник, 4 сентября, возобновится движение трамваев №15 и №18 по улице Горкого, которое было закрыто из-за ремонта путей. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«С пяти утра 4 сентября открывается движение трамваев по Горького от проспекта Победы до проспекта Ленина. Трамваи №15 и №18 поедут по своим обычным маршрутам на ЧТЗ и в Ленинский район», — говорится в сообщении.

Трамваи №5 и №22 будут курсировать по измененным маршрутам:

5. ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко;

22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.

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В Челябинске в понедельник, 4 сентября, возобновится движение трамваев №15 и №18 по улице Горкого, которое было закрыто из-за ремонта путей. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С пяти утра 4 сентября открывается движение трамваев по Горького от проспекта Победы до проспекта Ленина. Трамваи №15 и №18 поедут по своим обычным маршрутам на ЧТЗ и в Ленинский район», — говорится в сообщении. Трамваи №5 и №22 будут курсировать по измененным маршрутам: 5. ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко; 22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1. Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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