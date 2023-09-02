В Челябинске после перерыва возобновится движение трамваев по улице Горького

В Челябинске в понедельник, 4 сентября, возобновится движение трамваев №15 и №18 по улице Горкого, которое было закрыто из-за ремонта путей. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«С пяти утра 4 сентября открывается движение трамваев по Горького от проспекта Победы до проспекта Ленина. Трамваи №15 и №18 поедут по своим обычным маршрутам на ЧТЗ и в Ленинский район», — говорится в сообщении.
Трамваи №5 и №22 будут курсировать по измененным маршрутам:
5. ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко;
22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.
Капитальный ремонт трамвайных путей начался 18 августа. У трамвайного депо №1 и монтажного колледжа меняют стрелочные переводы на путях. Из-за этого изменились маршруты трамваев № 5, 15, 18, 22.
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