Президент Путин наградил главу Екатеринбурга Орлова

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин оценил трудовые успехи екатеринбургского мэра Фото:

Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Распоряжение президента РФ — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — говорится в документе. Также благодарность от президента получил еще один чиновник — первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

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Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — говорится в документе. Также благодарность от президента получил еще один чиновник — первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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