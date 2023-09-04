Президент Путин наградил главу Екатеринбурга Орлова

04 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил трудовые успехи екатеринбургского мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — говорится в документе. Также благодарность от президента получил еще один чиновник — первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — говорится в документе. Также благодарность от президента получил еще один чиновник — первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.