Президент Путин наградил главу Екатеринбурга Орлова

Владимир Путин оценил трудовые успехи екатеринбургского мэра
Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Распоряжение президента РФ — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Орлова Алексея Валерьевича — главу Екатеринбурга», — говорится в документе. Также благодарность от президента получил еще один чиновник — первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.
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