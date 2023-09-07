Мэр Перми получил новые обязательства

Глава Перми Эдуард Соснин назначен на пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. До этого в должности председателя была Ольга Андрианова, которая временно исполняла обязанности градоначальника после ухода Алексея Демкина.
«Эдуард Соснин забрал пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям у Ольги Андриановой. В должность он вступает с 8 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление.
Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям начал свою работу в 2017 году. Его деятельность направлена на укрепление отношений среди представителей разных национальностей и конфессий.
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