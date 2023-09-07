Мэр Перми получил новые обязательства

Мэр Перми возглавил Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

08 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин будет контролировать медиацию различных конфессий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин назначен на пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. До этого в должности председателя была Ольга Андрианова, которая временно исполняла обязанности градоначальника после ухода Алексея Демкина. «Эдуард Соснин забрал пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям у Ольги Андриановой. В должность он вступает с 8 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям начал свою работу в 2017 году. Его деятельность направлена на укрепление отношений среди представителей разных национальностей и конфессий.

Глава Перми Эдуард Соснин назначен на пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. До этого в должности председателя была Ольга Андрианова, которая временно исполняла обязанности градоначальника после ухода Алексея Демкина. «Эдуард Соснин забрал пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям у Ольги Андриановой. В должность он вступает с 8 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям начал свою работу в 2017 году. Его деятельность направлена на укрепление отношений среди представителей разных национальностей и конфессий.