07 сентября 2023

Мэр Перми получил новые обязательства

Мэр Перми возглавил Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин будет контролировать медиацию различных конфессий Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин назначен на пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. До этого в должности председателя была Ольга Андрианова, которая временно исполняла обязанности градоначальника после ухода Алексея Демкина.

«Эдуард Соснин забрал пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям у Ольги Андриановой. В должность он вступает с 8 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление.

Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям начал свою работу в 2017 году. Его деятельность направлена на укрепление отношений среди представителей разных национальностей и конфессий.

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Глава Перми Эдуард Соснин назначен на пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. До этого в должности председателя была Ольга Андрианова, которая временно исполняла обязанности градоначальника после ухода Алексея Демкина. «Эдуард Соснин забрал пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям у Ольги Андриановой. В должность он вступает с 8 сентября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям начал свою работу в 2017 году. Его деятельность направлена на укрепление отношений среди представителей разных национальностей и конфессий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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