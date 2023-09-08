08 сентября 2023

Челябинцев с Днем города поздравил Дед Мороз. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Челябинск
Концерт ко Дню города прошел на площадке возле Торгового центра Фото:

Жителей Челябинска с Днем города 9 сентября поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

«Артист вышел на сцену под песню „Новый год“ в костюме Деда Мороза. Подошел к зрителям, поднялся на ступеньку на ограждении и кинул в толпу подарки», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.

На сцене Алексей Серов показал импровизированный бой с гитаристом. После снял с него инструмент, разбил его об пол и кинул на площадку перед зрителями.

9 сентября в Челябинске проходят мероприятия, посвященные 287-летию города. Концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра состоялся, несмотря на проливной дождь и сильный ветер.

Солист группы «Дискотека Авария» разбил гитару
Солист группы «Дискотека Авария» разбил гитару
Фото:

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Жителей Челябинска с Днем города 9 сентября поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Артист вышел на сцену под песню „Новый год“ в костюме Деда Мороза. Подошел к зрителям, поднялся на ступеньку на ограждении и кинул в толпу подарки», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра. На сцене Алексей Серов показал импровизированный бой с гитаристом. После снял с него инструмент, разбил его об пол и кинул на площадку перед зрителями. 9 сентября в Челябинске проходят мероприятия, посвященные 287-летию города. Концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра состоялся, несмотря на проливной дождь и сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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