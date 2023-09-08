Жителей Челябинска с Днем города 9 сентября поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.
«Артист вышел на сцену под песню „Новый год“ в костюме Деда Мороза. Подошел к зрителям, поднялся на ступеньку на ограждении и кинул в толпу подарки», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.
На сцене Алексей Серов показал импровизированный бой с гитаристом. После снял с него инструмент, разбил его об пол и кинул на площадку перед зрителями.
9 сентября в Челябинске проходят мероприятия, посвященные 287-летию города. Концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра состоялся, несмотря на проливной дождь и сильный ветер.
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