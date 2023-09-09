09 сентября 2023

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка в черной одежде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница пропала 9 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета во все черное, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! В Екатеринбурге в Чкаловском районе 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета в черное», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 156 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Она была одета в кепку со словом Love, худи с капюшоном, джинсы и кроссовки. У нее есть шрам на лбу.

Если вам известно местоположение девочки, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 048-49-03 (инфорг Альфа). Викторию ищут полицейские 12-го отдела. Вы можете также связаться с ними по телефону +7 (343) 356-42-12 либо 102 (02).

Виктория Неплох пропала 9 сентября
Виктория Неплох пропала 9 сентября
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В Екатеринбурге 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета во все черное, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв». «Внимание! В Екатеринбурге в Чкаловском районе 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета в черное», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 156 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Она была одета в кепку со словом Love, худи с капюшоном, джинсы и кроссовки. У нее есть шрам на лбу. Если вам известно местоположение девочки, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 048-49-03 (инфорг Альфа). Викторию ищут полицейские 12-го отдела. Вы можете также связаться с ними по телефону +7 (343) 356-42-12 либо 102 (02).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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