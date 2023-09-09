В Екатеринбурге 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета во все черное, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! В Екатеринбурге в Чкаловском районе 9 сентября пропала 12-летняя Виктория Неплох. Она была одета в черное», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 156 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Она была одета в кепку со словом Love, худи с капюшоном, джинсы и кроссовки. У нее есть шрам на лбу.
Если вам известно местоположение девочки, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 048-49-03 (инфорг Альфа). Викторию ищут полицейские 12-го отдела. Вы можете также связаться с ними по телефону +7 (343) 356-42-12 либо 102 (02).
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