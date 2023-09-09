09 сентября 2023

Spiegel: Шольц избегал Лаврова на саммите G20

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Олаф Шольц игнорировал присутствие Сергея Лаврова на саммите G20, пишет Der Spiegel Фото:

В первый день саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц избегал взаимодействия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. До конца дня они не обменялись ни словом, ни рукопожатием. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Шольц не обменялся словом с Лавровым и не пожал ему руку до самого вечера», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, комментируя выступления главы МИД РФ в первом рабочем заседании саммита, канцлер ФРГ отметил, что это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Состав основных участников включает США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать на саммите, однако глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где получил приветствие от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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В первый день саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц избегал взаимодействия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. До конца дня они не обменялись ни словом, ни рукопожатием. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Шольц не обменялся словом с Лавровым и не пожал ему руку до самого вечера», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, комментируя выступления главы МИД РФ в первом рабочем заседании саммита, канцлер ФРГ отметил, что это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез. Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Состав основных участников включает США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать на саммите, однако глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где получил приветствие от премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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