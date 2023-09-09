Spiegel: Шольц избегал Лаврова на саммите G20

Олаф Шольц игнорировал присутствие Сергея Лаврова на саммите G20, пишет Der SpiegelФото: NIDS/NATO Multimedia Library
В первый день саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц избегал взаимодействия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. До конца дня они не обменялись ни словом, ни рукопожатием. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
«Шольц не обменялся словом с Лавровым и не пожал ему руку до самого вечера», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, комментируя выступления главы МИД РФ в первом рабочем заседании саммита, канцлер ФРГ отметил, что это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез.
Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Состав основных участников включает США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать на саммите, однако глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где получил приветствие от премьер-министра Индии Нарендры Моди.
В первый день саммита G20 канцлер Германии Олаф Шольц избегал взаимодействия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. До конца дня они не обменялись ни словом, ни рукопожатием. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Шольц не обменялся словом с Лавровым и не пожал ему руку до самого вечера», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, комментируя выступления главы МИД РФ в первом рабочем заседании саммита, канцлер ФРГ отметил, что это были обычные события, и он сомневается, что кто-либо в зале воспринял их всерьез. Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Состав основных участников включает США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент РФ Владимир Путин отказался присутствовать на саммите, однако глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где получил приветствие от премьер-министра Индии Нарендры Моди.