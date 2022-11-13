Шольц расстроился из-за отказа Путина ехать на саммит G20

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц посетит саммит G20 Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — цитирует Шольца Handelsblatt.

Саммит G20 проходит в этом году на Бали с 15 по 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на мероприятие, но отказался от визита из-за своего графика. Вслед за ним передумал ехать и президент Украины Владимир Зеленский, который может поучаствовать онлайн. От России на саммите будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Канцлер Германии Олаф Шольц высказал сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. «Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — цитирует Шольца Handelsblatt. Саммит G20 проходит в этом году на Бали с 15 по 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на мероприятие, но отказался от визита из-за своего графика. Вслед за ним передумал ехать и президент Украины Владимир Зеленский, который может поучаствовать онлайн. От России на саммите будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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