Шольц расстроился из-за отказа Путина ехать на саммит G20

13 ноября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц посетит саммит G20 Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц высказал сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. «Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — цитирует Шольца Handelsblatt. Саммит G20 проходит в этом году на Бали с 15 по 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на мероприятие, но отказался от визита из-за своего графика. Вслед за ним передумал ехать и президент Украины Владимир Зеленский, который может поучаствовать онлайн. От России на саммите будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. «Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — цитирует Шольца Handelsblatt. Саммит G20 проходит в этом году на Бали с 15 по 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на мероприятие, но отказался от визита из-за своего графика. Вслед за ним передумал ехать и президент Украины Владимир Зеленский, который может поучаствовать онлайн. От России на саммите будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.