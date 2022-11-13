Шольц расстроился из-за отказа Путина ехать на саммит G20

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — цитирует Шольца Handelsblatt.
Саммит G20 проходит в этом году на Бали с 15 по 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на мероприятие, но отказался от визита из-за своего графика. Вслед за ним передумал ехать и президент Украины Владимир Зеленский, который может поучаствовать онлайн. От России на саммите будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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