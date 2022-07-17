Лавров обесценил усилия Шольца по поддержке Украины

18 июля 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Власти ФРГ зря стараются, требуя от РФ гарантии для Украины, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц после провала минских договоренностей зря старается, требуя от России нового соглашения о гарантиях суверенитета Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять. Так что инсценировка закончилась, „финита ля комедия“», — считает Лавров, в статье для газеты «Известия». Ранее Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD высказался о гарантиях безопасности Украины, над которыми ранее смеялся. В настоящий момент Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине таких условий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Канцлер Германии Олаф Шольц после провала минских договоренностей зря старается, требуя от России нового соглашения о гарантиях суверенитета Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять. Так что инсценировка закончилась, „финита ля комедия“», — считает Лавров, в статье для газеты «Известия». Ранее Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD высказался о гарантиях безопасности Украины, над которыми ранее смеялся. В настоящий момент Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине таких условий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены.