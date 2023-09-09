Жители ХМАО на выборах тюменского губернатора голосуют активнее, чем 5 лет назад

Югорчане улучшают показатели явки на выборах губернатора Тюменской области Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Жители ХМАО к полудню активнее голосуют на выборах губернатора Тюменской области, чем пять лет назад. Это следует из данных югорского избиркома.

«По состоянию на 12.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 185271 человек, что составляет 16,02% от общего количества избирателей», — указано в telegram-канале избирательной комиссии Югры. В 2018 году к этому же времени явка избирателей составляла 14,52%.

В Нижневартовском районе явка к 12 часам составила 43,54%, на втором месте Нефтеюганский район с 35,95%. Самую низкую явку показывают крупнейшие города ХМАО. В Сургуте она составляет 11,13%, а в Нижневартовске — 9,18%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.