09 сентября 2023

30-тысячная армия бюджетников Екатеринбурга подчинилась мэрии на выборах. Фото

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, список кандидатов, выборы 2023
Каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Мэрия Екатеринбурга сумела мобилизовать бюджетников на выборы в думу: почти все сотрудники муниципальных учреждений, которым была дана команда проголосовать, сделали это. Таковы данные, озвученные на закрытом совещании в администрации пару часов назад.

Как следует из отчета, оказавшегося в распоряжении URA.RU, на участках или через ДЭГ 9 и 10 сентября проголосовали 26,7 тысячи человек или 96%. Известно, что каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек. Это так называемые «сторонники». Явка среди них составила 95% (51,9 тысячи).

Комментируя эти цифры, источник агентства в городской власти сделал скидку на то, что никто пока не знает, за кого конкретно голосовали эти люди. Летом мэр Алексей Орлов намекал, что у власти будет возможность достать данные по ДЭГ.

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Мэрия Екатеринбурга сумела мобилизовать бюджетников на выборы в думу: почти все сотрудники муниципальных учреждений, которым была дана команда проголосовать, сделали это. Таковы данные, озвученные на закрытом совещании в администрации пару часов назад. Как следует из отчета, оказавшегося в распоряжении URA.RU, на участках или через ДЭГ 9 и 10 сентября проголосовали 26,7 тысячи человек или 96%. Известно, что каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек. Это так называемые «сторонники». Явка среди них составила 95% (51,9 тысячи). Комментируя эти цифры, источник агентства в городской власти сделал скидку на то, что никто пока не знает, за кого конкретно голосовали эти люди. Летом мэр Алексей Орлов намекал, что у власти будет возможность достать данные по ДЭГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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