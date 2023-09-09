Мэрия Екатеринбурга сумела мобилизовать бюджетников на выборы в думу: почти все сотрудники муниципальных учреждений, которым была дана команда проголосовать, сделали это. Таковы данные, озвученные на закрытом совещании в администрации пару часов назад.
Как следует из отчета, оказавшегося в распоряжении URA.RU, на участках или через ДЭГ 9 и 10 сентября проголосовали 26,7 тысячи человек или 96%. Известно, что каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек. Это так называемые «сторонники». Явка среди них составила 95% (51,9 тысячи).
Комментируя эти цифры, источник агентства в городской власти сделал скидку на то, что никто пока не знает, за кого конкретно голосовали эти люди. Летом мэр Алексей Орлов намекал, что у власти будет возможность достать данные по ДЭГ.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.