30-тысячная армия бюджетников Екатеринбурга подчинилась мэрии на выборах. Фото

10 сентября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Мэрия Екатеринбурга сумела мобилизовать бюджетников на выборы в думу: почти все сотрудники муниципальных учреждений, которым была дана команда проголосовать, сделали это. Таковы данные, озвученные на закрытом совещании в администрации пару часов назад. Как следует из отчета, оказавшегося в распоряжении URA.RU, на участках или через ДЭГ 9 и 10 сентября проголосовали 26,7 тысячи человек или 96%. Известно, что каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек. Это так называемые «сторонники». Явка среди них составила 95% (51,9 тысячи). Комментируя эти цифры, источник агентства в городской власти сделал скидку на то, что никто пока не знает, за кого конкретно голосовали эти люди. Летом мэр Алексей Орлов намекал, что у власти будет возможность достать данные по ДЭГ. Фото: читатель URA.RU

Мэрия Екатеринбурга сумела мобилизовать бюджетников на выборы в думу: почти все сотрудники муниципальных учреждений, которым была дана команда проголосовать, сделали это. Таковы данные, озвученные на закрытом совещании в администрации пару часов назад. Как следует из отчета, оказавшегося в распоряжении URA.RU, на участках или через ДЭГ 9 и 10 сентября проголосовали 26,7 тысячи человек или 96%. Известно, что каждый бюджетник должен был привести с собой двух человек. Это так называемые «сторонники». Явка среди них составила 95% (51,9 тысячи). Комментируя эти цифры, источник агентства в городской власти сделал скидку на то, что никто пока не знает, за кого конкретно голосовали эти люди. Летом мэр Алексей Орлов намекал, что у власти будет возможность достать данные по ДЭГ.