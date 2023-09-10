Екатеринбург вошел в тройку лидеров страны по продажам нового жилья

С января по июль 2023 года Екатеринбург занял третье место среди региональных городов России по объему продаж квартир в новостройках. Продажи в расчете на одного человека летом составили 0,45 квадратных метров на человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса недвижимости «Самолет».
«За семь месяцев нынешнего года лидерами российского рынка недвижимости по объему продаж на человека стали Краснодар, Тюмень и Екатеринбург. В городе-лидере топа на одного человека приходится 0,68 квадратных метров, в Тюмени — 0,62 „квадратов“, а в уральской столице на каждого жителя приходится 0,45 квадратных метров», — сказали в сервисе. В июле 2022 года данные показатели составляли: 0,4 квадратных метров, 0,39 квадратных метров и 0,34 «квадрата».
По словам руководителя отдела аналитики группы «Самолет» Олеси Дзюбы, на первичном рынке жилья отмечается замедление прироста объемов предложения. «В целом по России рост предложения замедлился в 2023 году до 16% по сравнению с прошлым годом», — добавила она.
Ранее URA.RU писало, что стоимость квартир в центре Екатеринбурга побила исторический рекорд. Средняя цена за квадратный метр достигла 150,4 тысяч рублей.
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