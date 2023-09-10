Свердловчане массово бросились скупать автомобили

11 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В августе 2023 года свердловчане купили в кредит 499 автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В августе 2023 года количество автокредитов в Свердловской области выросло в 3,3 раза, а также в 4,2 раза повысилась сумма займов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ». «Свердловчане только за август 2023 года получили в банке 645 млн рублей на покупку 499 автомобилей. Рост по количеству кредитов составил 3,3 раза, а по сумме — 4,2 раза. Данные показатели стали рекордными в регионе с 2022 года», — сказано в сообщении. Кроме того средняя сумма автокредита за последний год выросла с 1 млн до 1,3 млн рублей. «К июлю 2022 года показатели займов были также высокими, а рост спроса в августе составил еще 30%», — отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич».

В августе 2023 года количество автокредитов в Свердловской области выросло в 3,3 раза, а также в 4,2 раза повысилась сумма займов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ». «Свердловчане только за август 2023 года получили в банке 645 млн рублей на покупку 499 автомобилей. Рост по количеству кредитов составил 3,3 раза, а по сумме — 4,2 раза. Данные показатели стали рекордными в регионе с 2022 года», — сказано в сообщении. Кроме того средняя сумма автокредита за последний год выросла с 1 млн до 1,3 млн рублей. «К июлю 2022 года показатели займов были также высокими, а рост спроса в августе составил еще 30%», — отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич».