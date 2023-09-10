10 сентября 2023

Свердловчане массово бросились скупать автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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В августе 2023 года свердловчане купили в кредит 499 автомобилей Фото:

В августе 2023 года количество автокредитов в Свердловской области выросло в 3,3 раза, а также в 4,2 раза повысилась сумма займов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ».

«Свердловчане только за август 2023 года получили в банке 645 млн рублей на покупку 499 автомобилей. Рост по количеству кредитов составил 3,3 раза, а по сумме — 4,2 раза. Данные показатели стали рекордными в регионе с 2022 года», — сказано в сообщении.

Кроме того средняя сумма автокредита за последний год выросла с 1 млн до 1,3 млн рублей. «К июлю 2022 года показатели займов были также высокими, а рост спроса в августе составил еще 30%», — отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич».

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В августе 2023 года количество автокредитов в Свердловской области выросло в 3,3 раза, а также в 4,2 раза повысилась сумма займов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВТБ». «Свердловчане только за август 2023 года получили в банке 645 млн рублей на покупку 499 автомобилей. Рост по количеству кредитов составил 3,3 раза, а по сумме — 4,2 раза. Данные показатели стали рекордными в регионе с 2022 года», — сказано в сообщении. Кроме того средняя сумма автокредита за последний год выросла с 1 млн до 1,3 млн рублей. «К июлю 2022 года показатели займов были также высокими, а рост спроса в августе составил еще 30%», — отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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