Екатеринбург назвали столицей смешанных единоборств

11 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

RCC обошел московские и чеченские промоушены по популярности у зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский промоушен RCC Boxing Promotion оказался на первом месте по результатам опроса на тему, где в России лучшая лига смешанных единоборств, обойдя Москву и Чечню. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат», проводившее голосование среди своих читателей. «Промоушен стремительно разрастается и становится огромным проектом. Он уже давно зарекомендовал себя на сцене MMA и бокса, а теперь попробовал свои силы еще и в кулачке. Именно по этой причине интерес к каждому отдельному событию — колоссальный. RCC также не гонится за количеством, а старается проводить турниры высочайшего уровня», — объясняют секрет успеха журналисты. При этом авторы исследования признаются, что результаты голосования оказались достаточно неожиданными. Промоушен RCC обошел Москву — единственный представитель столицы лига AMC Fight Nights заняла третье место, и Чечню — лига ACA расположилась на втором месте. RCC Boxing Promotions — уральский промоушен, который был создан «Русской медной компанией» в ноябре 2016 года. Компания устраивает зрелищные поединки по всему УрФО. Среди последних турниров — международный вечер бокса в Челябинске. Самым зрелищным стал бой между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа.

Екатеринбургский промоушен RCC Boxing Promotion оказался на первом месте по результатам опроса на тему, где в России лучшая лига смешанных единоборств, обойдя Москву и Чечню. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат», проводившее голосование среди своих читателей. «Промоушен стремительно разрастается и становится огромным проектом. Он уже давно зарекомендовал себя на сцене MMA и бокса, а теперь попробовал свои силы еще и в кулачке. Именно по этой причине интерес к каждому отдельному событию — колоссальный. RCC также не гонится за количеством, а старается проводить турниры высочайшего уровня», — объясняют секрет успеха журналисты. При этом авторы исследования признаются, что результаты голосования оказались достаточно неожиданными. Промоушен RCC обошел Москву — единственный представитель столицы лига AMC Fight Nights заняла третье место, и Чечню — лига ACA расположилась на втором месте. RCC Boxing Promotions — уральский промоушен, который был создан «Русской медной компанией» в ноябре 2016 года. Компания устраивает зрелищные поединки по всему УрФО. Среди последних турниров — международный вечер бокса в Челябинске. Самым зрелищным стал бой между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа.