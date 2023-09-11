Екатеринбург назвали столицей смешанных единоборств

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, rcc, шлеменко александр
RCC обошел московские и чеченские промоушены по популярности у зрителей Фото:

Екатеринбургский промоушен RCC Boxing Promotion оказался на первом месте по результатам опроса на тему, где в России лучшая лига смешанных единоборств, обойдя Москву и Чечню. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат», проводившее голосование среди своих читателей.

«Промоушен стремительно разрастается и становится огромным проектом. Он уже давно зарекомендовал себя на сцене MMA и бокса, а теперь попробовал свои силы еще и в кулачке. Именно по этой причине интерес к каждому отдельному событию — колоссальный. RCC также не гонится за количеством, а старается проводить турниры высочайшего уровня», — объясняют секрет успеха журналисты.

При этом авторы исследования признаются, что результаты голосования оказались достаточно неожиданными. Промоушен RCC обошел Москву — единственный представитель столицы лига AMC Fight Nights заняла третье место, и Чечню — лига ACA расположилась на втором месте.

RCC Boxing Promotions — уральский промоушен, который был создан «Русской медной компанией» в ноябре 2016 года. Компания устраивает зрелищные поединки по всему УрФО. Среди последних турниров — международный вечер бокса в Челябинске. Самым зрелищным стал бой между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа.

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Екатеринбургский промоушен RCC Boxing Promotion оказался на первом месте по результатам опроса на тему, где в России лучшая лига смешанных единоборств, обойдя Москву и Чечню. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат», проводившее голосование среди своих читателей. «Промоушен стремительно разрастается и становится огромным проектом. Он уже давно зарекомендовал себя на сцене MMA и бокса, а теперь попробовал свои силы еще и в кулачке. Именно по этой причине интерес к каждому отдельному событию — колоссальный. RCC также не гонится за количеством, а старается проводить турниры высочайшего уровня», — объясняют секрет успеха журналисты. При этом авторы исследования признаются, что результаты голосования оказались достаточно неожиданными. Промоушен RCC обошел Москву — единственный представитель столицы лига AMC Fight Nights заняла третье место, и Чечню — лига ACA расположилась на втором месте. RCC Boxing Promotions — уральский промоушен, который был создан «Русской медной компанией» в ноябре 2016 года. Компания устраивает зрелищные поединки по всему УрФО. Среди последних турниров — международный вечер бокса в Челябинске. Самым зрелищным стал бой между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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