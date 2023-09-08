В Челябинске прошло зрелищное шоу боксеров. Фото, видео

09 сентября 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Всего в ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября состоялся международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Зрители увидели шоу и бои спортсменов. Самым зрелищным стал поединок между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украшением всего вечера стал последний раунд, в котором боксировали спортсмен из Миасса Вильдан Минасов и Рене Альварадо из города Манагуа. Как эффектно появился Минасов! Поднялся на платформе прямо на сцену! Победил в этой схватке наш спортсмен», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. В ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев. Запоминающейся также стала схватка Заура Абдуллаева из Екатеринбурга против Романа Андреева из подмосковного Орехово-Зуево. Андреев пропустил несколько ударов и после четвертого раунда отказался продолжать бой. После завершения поединка он поздравил соперника с победой, передал привет дочери и не смог сдержать эмоции. Боксерский турнир стал частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организаторов специально подготовила ледовую арену «Трактор» к мероприятию, установив там декорации. Челябинцы остались в восторге от мероприятия Фото: Павел Сидоров © URA.RU Праздник бокса прошел в Челябинске 8 сентября Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября состоялся международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Зрители увидели шоу и бои спортсменов. Самым зрелищным стал поединок между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украшением всего вечера стал последний раунд, в котором боксировали спортсмен из Миасса Вильдан Минасов и Рене Альварадо из города Манагуа. Как эффектно появился Минасов! Поднялся на платформе прямо на сцену! Победил в этой схватке наш спортсмен», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. В ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев. Запоминающейся также стала схватка Заура Абдуллаева из Екатеринбурга против Романа Андреева из подмосковного Орехово-Зуево. Андреев пропустил несколько ударов и после четвертого раунда отказался продолжать бой. После завершения поединка он поздравил соперника с победой, передал привет дочери и не смог сдержать эмоции. Боксерский турнир стал частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организаторов специально подготовила ледовую арену «Трактор» к мероприятию, установив там декорации.