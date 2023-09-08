08 сентября 2023

В Челябинске прошло зрелищное шоу боксеров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Всего в ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев Фото:

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября состоялся международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Зрители увидели шоу и бои спортсменов. Самым зрелищным стал поединок между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Украшением всего вечера стал последний раунд, в котором боксировали спортсмен из Миасса Вильдан Минасов и Рене Альварадо из города Манагуа. Как эффектно появился Минасов! Поднялся на платформе прямо на сцену! Победил в этой схватке наш спортсмен», — рассказал корреспондент URA.RU с места события.

В ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев. Запоминающейся также стала схватка Заура Абдуллаева из Екатеринбурга против Романа Андреева из подмосковного Орехово-Зуево. Андреев пропустил несколько ударов и после четвертого раунда отказался продолжать бой. После завершения поединка он поздравил соперника с победой, передал привет дочери и не смог сдержать эмоции.

Боксерский турнир стал частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организаторов специально подготовила ледовую арену «Трактор» к мероприятию, установив там декорации.

Бокс, Челябинск
Челябинцы остались в восторге от мероприятия
Фото:
Бокс, Челябинск
Праздник бокса прошел в Челябинске 8 сентября
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября состоялся международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Зрители увидели шоу и бои спортсменов. Самым зрелищным стал поединок между челябинцем Вильданом Минасовым и Рене Альварадо из Никарагуа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украшением всего вечера стал последний раунд, в котором боксировали спортсмен из Миасса Вильдан Минасов и Рене Альварадо из города Манагуа. Как эффектно появился Минасов! Поднялся на платформе прямо на сцену! Победил в этой схватке наш спортсмен», — рассказал корреспондент URA.RU с места события. В ходе спортивного вечера от RCC Boxing Promotions прошло десять боев. Запоминающейся также стала схватка Заура Абдуллаева из Екатеринбурга против Романа Андреева из подмосковного Орехово-Зуево. Андреев пропустил несколько ударов и после четвертого раунда отказался продолжать бой. После завершения поединка он поздравил соперника с победой, передал привет дочери и не смог сдержать эмоции. Боксерский турнир стал частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организаторов специально подготовила ледовую арену «Трактор» к мероприятию, установив там декорации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...