В Челябинской области на рабочих протестируют каски слежения

«Ростелеком» показал бизнесменам умную каску в действии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для отслеживания состояния рабочих предприятиям Челябинской области предложили надеть рабочим умные каски. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании регионального филиала компании «Ростелеком», новинку уже опробовали на курганском предприятии Росатома.

«Компания уже реализовала ряд успешных проектов. На горнодобывающем предприятии „Далур“ внедрили 345 умных касок. На автозаводе „Урал“ установили облачное видеонаблюдение, модернизировали пропускную систему и автоматизировали котельные. Также оснастили умными уличными светильниками свыше 40 населенных пунктов Челябинской области. Это рекорд для УрФО», — рассказали URA.RU в «Ростелекоме».

Комплект умной каски включает ряд модулей с набором специальных датчиков. Среди них устройство позиционирования, снабженное системами спутниковой навигации, GSM-модуль, гироскоп и акселерометр. Каска помогает диспетчеру определять, надета ли каска. Гаджет оперативно передает данные, если рабочий упал или ударился, где находится и сколько времени провел в запретной или опасной зоне.

Умная каска помогает и самим рабочим. Система может оповестить об опасном сближении с объектом. При ЧП с помощью тревожной кнопки, расположенной на защитном головном уборе, сотрудник может в любой момент позвать на помощь. Испытания оборудования провели на одном из предприятий ХМАО. В данный момент провайдер и компания-заказчик утверждают результаты тестирования.

На встрече участников Союза промышленников и предпринимателей региона директор филиала Ростелекома Евгений Макагонов познакомил представителей бизнеса с целым набором умных устройств. В их числе эксперты продемонстрировали систему противодействия вторжению несанкционированных дронов на территорию промышленных предприятий.

Евгений Макагонов открыл заседание комитета цифровизации Союза промышленников и предпринимателей региона Фото: пресс-служба филиала компании «Ростелеком»

От других подобных гаджетов устройство отличают универсальные крепления, которые делают умной любую каску Фото: пресс-служба филиала компании «Ростелеком»