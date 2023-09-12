12 сентября 2023

Челябинец сжег машину друга из-за старых обид

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Мужчина сжег автомобиль из-за мести Фото:

Челябинец поджег автомобиль своего знакомого, так и не простив ему обиду многолетней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен знакомый потерпевшего, с которым у него имеется давний конфликт. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток по горячим следам по подозрению в совершении противоправного деяния подозреваемый был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что подозреваемый подтвердил догадки оперативников. Он действительно не смог забыть конфликтую ситуацию и через несколько лет решил отомстить бывшему приятелю путем повреждения его автомобиля.

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении злопамятного мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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Челябинец поджег автомобиль своего знакомого, так и не простив ему обиду многолетней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «Оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен знакомый потерпевшего, с которым у него имеется давний конфликт. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток по горячим следам по подозрению в совершении противоправного деяния подозреваемый был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что подозреваемый подтвердил догадки оперативников. Он действительно не смог забыть конфликтую ситуацию и через несколько лет решил отомстить бывшему приятелю путем повреждения его автомобиля. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении злопамятного мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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