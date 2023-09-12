Челябинец сжег машину друга из-за старых обид

Мужчина сжег автомобиль из-за мести Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец поджег автомобиль своего знакомого, так и не простив ему обиду многолетней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен знакомый потерпевшего, с которым у него имеется давний конфликт. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток по горячим следам по подозрению в совершении противоправного деяния подозреваемый был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что подозреваемый подтвердил догадки оперативников. Он действительно не смог забыть конфликтую ситуацию и через несколько лет решил отомстить бывшему приятелю путем повреждения его автомобиля.

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении злопамятного мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).