Украина попросит ЕС развалить Россию изнутри

Украина обратится к ЕС с предложением «деколонизации России»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз, stock
Украина направит документ о «демилитаризации» РФ в ЕС Фото:

Украина разрабатывает и направит в Европейский Союз законопроект, позволяющий признать некоторые регионы РФ якобы «порабощенными». Киев попросит ЕС заложить основу для «деколонизации» этих субъектов. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

«Документ разработан с целью поддержания права на самоопределение порабощенных Россией народов [в субъектах РФ] <…> Целью документа является совершение действий, которые бы делали невозможным продолжение колониальной политики России, в частности денюклериализации, демилитаризации, и привлечения к ответственности», — сообщается в telegram-канале Верховной Рады. Сейчас комитет интеграции Украины в ЕС предложил главному Комитету доработать текст документа с учетом действий РФ с 2019 по 2022 года.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются демилитаризация киевского режима и защита мирного населения Донбасса. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что СВО стала контртеррористической борьбой, целью которой является уничтожение украинского режима. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал, передает RT.

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Украина разрабатывает и направит в Европейский Союз законопроект, позволяющий признать некоторые регионы РФ якобы «порабощенными». Киев попросит ЕС заложить основу для «деколонизации» этих субъектов. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины. «Документ разработан с целью поддержания права на самоопределение порабощенных Россией народов [в субъектах РФ] <…> Целью документа является совершение действий, которые бы делали невозможным продолжение колониальной политики России, в частности денюклериализации, демилитаризации, и привлечения к ответственности», — сообщается в telegram-канале Верховной Рады. Сейчас комитет интеграции Украины в ЕС предложил главному Комитету доработать текст документа с учетом действий РФ с 2019 по 2022 года. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются демилитаризация киевского режима и защита мирного населения Донбасса. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что СВО стала контртеррористической борьбой, целью которой является уничтожение украинского режима. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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