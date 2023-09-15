Российские штурмовики Су-25СМ уничтожили опорный пункт ВСУ

15 сентября 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Российские летчики поразили противника на краснолиманском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили ракетами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении. Огибая рельеф местности на скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте 20 метров, летчики накрыли украинский пункт пуском авиационных неуправляемых ракет», — пишет ТАСС, ссылаясь на МО РФ. Российские летчики ударили осколочно-фугасным типом снарядов. Они эффективно поражают площадные цели, живую силу и уничтожают легкие укрепление противника, пояснили в Минобороны. Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных подразделений, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Оснащен пушкой ГШ-30-2, авиабомбами КАБ-500 и КАБ-1500 и другими орудиями.

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили ракетами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении. Огибая рельеф местности на скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте 20 метров, летчики накрыли украинский пункт пуском авиационных неуправляемых ракет», — пишет ТАСС, ссылаясь на МО РФ. Российские летчики ударили осколочно-фугасным типом снарядов. Они эффективно поражают площадные цели, живую силу и уничтожают легкие укрепление противника, пояснили в Минобороны. Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных подразделений, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Оснащен пушкой ГШ-30-2, авиабомбами КАБ-500 и КАБ-1500 и другими орудиями.