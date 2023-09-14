14 сентября 2023

В Пермском крае подыскали руководителя регионального отделения Соцфонда

Отделение Социального фонда в Пермском крае возглавила Юлия Зобина
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Татьяной Николаевой. Екатеринбург, ручка в руке
Юлия Зобина утверждена руководителем отделения СФР в Пермском крае Фото:

Управляющим отделением Социального фонда России в Пермском крае назначена Юлия Злобина. Информация приводится на сайте учреждения.

«С 23 августа Юлия Злобина назначена управляющим отделением СФР по Пермскому краю», — указано на сайте. До этого Зобина временно исполняла обязанности управляющего реготделением СФР.

С 2001 года Зобина работала в отделении Пенсионного фонда РФ в Пермском крае, бессменным руководителем которого был Станислав Аврончук. Имеет различные ведомственные награды и почетные грамоты.

Аврончук на фоне объединения Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования трудоустроился помощником управляющего краевым отделением Соцфонда. Сейчас информация о нем на сайте учреждения отсутствует.

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Управляющим отделением Социального фонда России в Пермском крае назначена Юлия Злобина. Информация приводится на сайте учреждения. «С 23 августа Юлия Злобина назначена управляющим отделением СФР по Пермскому краю», — указано на сайте. До этого Зобина временно исполняла обязанности управляющего реготделением СФР. С 2001 года Зобина работала в отделении Пенсионного фонда РФ в Пермском крае, бессменным руководителем которого был Станислав Аврончук. Имеет различные ведомственные награды и почетные грамоты. Аврончук на фоне объединения Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования трудоустроился помощником управляющего краевым отделением Соцфонда. Сейчас информация о нем на сайте учреждения отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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