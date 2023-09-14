В Пермском крае подыскали руководителя регионального отделения Соцфонда

Управляющим отделением Социального фонда России в Пермском крае назначена Юлия Злобина. Информация приводится на сайте учреждения.
«С 23 августа Юлия Злобина назначена управляющим отделением СФР по Пермскому краю», — указано на сайте. До этого Зобина временно исполняла обязанности управляющего реготделением СФР.
С 2001 года Зобина работала в отделении Пенсионного фонда РФ в Пермском крае, бессменным руководителем которого был Станислав Аврончук. Имеет различные ведомственные награды и почетные грамоты.
Аврончук на фоне объединения Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования трудоустроился помощником управляющего краевым отделением Соцфонда. Сейчас информация о нем на сайте учреждения отсутствует.
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