В свердловском закрытом атомном городе решили оживить пруд. Видео

В Новоуральске в пруд выпустили 27 тысяч мальков
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Всего было выпущено 27 тысяч мальков сазана
Всего было выпущено 27 тысяч мальков сазана Фото:

В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область), в границах которого находятся атомные предприятия, провели первое зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На Верх-Нейвинском водохранилище провели экологическое мероприятие на городском пляже Новоуральска. В пруд выпустили 27 тысяч мальков сазана, а также показали горожанам и гостям театрализованную постановку», — передает корреспондент URA.RU.

В экологическом мероприятии участвовали заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и глава городского округа Верх-Нейвинский Николай Щекалев. Также к событию привлекли горожан.

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В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область), в границах которого находятся атомные предприятия, провели первое зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На Верх-Нейвинском водохранилище провели экологическое мероприятие на городском пляже Новоуральска. В пруд выпустили 27 тысяч мальков сазана, а также показали горожанам и гостям театрализованную постановку», — передает корреспондент URA.RU. В экологическом мероприятии участвовали заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и глава городского округа Верх-Нейвинский Николай Щекалев. Также к событию привлекли горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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