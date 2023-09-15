В закрытом городе Новоуральске (Свердловская область), в границах которого находятся атомные предприятия, провели первое зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На Верх-Нейвинском водохранилище провели экологическое мероприятие на городском пляже Новоуральска. В пруд выпустили 27 тысяч мальков сазана, а также показали горожанам и гостям театрализованную постановку», — передает корреспондент URA.RU.
В экологическом мероприятии участвовали заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и глава городского округа Верх-Нейвинский Николай Щекалев. Также к событию привлекли горожан.
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