15 сентября 2023

Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

Бастрыкину доложат о нарушении прав Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Доклад Бастрыкину предоставит Свердловское СУ СК России Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробную информацию по делу об отказе Минздравом Свердловской области в лекарственной терапии Мише Бахтину с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Об этом рассказали в ведомстве.

«По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить подробный доклад по материалам дела», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее URA.RU приводило заявление представителя семьи мальчика Юлии Липинской, о проведенном с нарушениями врачебного консилиума и нарушении прав Миши Бахтина. По ее словам, родители не давали письменного разрешения о трехстороннем консилиуме федеральных центров без их участия.

Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. В полтора месяца юному екатеринбуржцу поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия. С полной историей мальчика, которая длится несколько лет, можно ознакомиться в сюжете URA.RU.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробную информацию по делу об отказе Минздравом Свердловской области в лекарственной терапии Мише Бахтину с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Об этом рассказали в ведомстве. «По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить подробный доклад по материалам дела», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU приводило заявление представителя семьи мальчика Юлии Липинской, о проведенном с нарушениями врачебного консилиума и нарушении прав Миши Бахтина. По ее словам, родители не давали письменного разрешения о трехстороннем консилиуме федеральных центров без их участия. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. В полтора месяца юному екатеринбуржцу поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия. С полной историей мальчика, которая длится несколько лет, можно ознакомиться в сюжете URA.RU.
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