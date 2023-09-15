Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

Бастрыкину доложат о нарушении прав Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

16 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Доклад Бастрыкину предоставит Свердловское СУ СК России Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробную информацию по делу об отказе Минздравом Свердловской области в лекарственной терапии Мише Бахтину с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Об этом рассказали в ведомстве. «По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить подробный доклад по материалам дела», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU приводило заявление представителя семьи мальчика Юлии Липинской, о проведенном с нарушениями врачебного консилиума и нарушении прав Миши Бахтина. По ее словам, родители не давали письменного разрешения о трехстороннем консилиуме федеральных центров без их участия. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. В полтора месяца юному екатеринбуржцу поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия. С полной историей мальчика, которая длится несколько лет, можно ознакомиться в сюжете URA.RU.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробную информацию по делу об отказе Минздравом Свердловской области в лекарственной терапии Мише Бахтину с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Об этом рассказали в ведомстве. «По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить подробный доклад по материалам дела», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU приводило заявление представителя семьи мальчика Юлии Липинской, о проведенном с нарушениями врачебного консилиума и нарушении прав Миши Бахтина. По ее словам, родители не давали письменного разрешения о трехстороннем консилиуме федеральных центров без их участия. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. В полтора месяца юному екатеринбуржцу поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия. С полной историей мальчика, которая длится несколько лет, можно ознакомиться в сюжете URA.RU.