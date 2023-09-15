Бастрыкин отреагировал на обращение родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробную информацию по делу об отказе Минздравом Свердловской области в лекарственной терапии Мише Бахтину с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Об этом рассказали в ведомстве.
«По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить подробный доклад по материалам дела», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Ранее URA.RU приводило заявление представителя семьи мальчика Юлии Липинской, о проведенном с нарушениями врачебного консилиума и нарушении прав Миши Бахтина. По ее словам, родители не давали письменного разрешения о трехстороннем консилиуме федеральных центров без их участия.
Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. В полтора месяца юному екатеринбуржцу поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия. С полной историей мальчика, которая длится несколько лет, можно ознакомиться в сюжете URA.RU.
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