В Екатеринбурге оцепили станцию метро «Площадь 1905 года». По словам очевидцев, там нашли подозрительный предмет.
«Станцию метро „Площадь 1905 года“ оцепили из-за неизвестного предмета», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидцев. Вход на станцию перекрыли сигнальной лентой.
Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о перекрытии станции. По его словам, один из пассажиров оставил чемодан.
«Хочу успокоить жителей и гостей столицы Урала. Ничего криминального и опасного в подземке и на близлежащей территории, к счастью, не происходило. Один из пассажиров, ехавший на Северный автовокзал для дальнейшей пересадки и отправления на Север, вероятно, для работы вахтовым методом, ненадолго отлучился от своего чемодана, что и вызвало среди других граждан справедливый переполох. Бдительные люди абсолютно правильно просигнализировали в территориальный ОВД о подозрительной находке. С хозяином котомки силовики провели профилактическую работу о недопустимости подобного поведения, чтобы не будоражить и не причинять сотни неудобств незабывчивым пассажирам», — отметил полковник Горелых.
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