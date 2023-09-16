16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Екатеринбурге оцепили станцию метро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Период нерабочих дней .Екатеринбург, метро
На станции нашли подозрительный предмет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге оцепили станцию метро «Площадь 1905 года». По словам очевидцев, там нашли подозрительный предмет.

«Станцию метро „Площадь 1905 года“ оцепили из-за неизвестного предмета», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидцев. Вход на станцию перекрыли сигнальной лентой.

Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о перекрытии станции. По его словам, один из пассажиров оставил чемодан.

«Хочу успокоить жителей и гостей столицы Урала. Ничего криминального и опасного в подземке и на близлежащей территории, к счастью, не происходило. Один из пассажиров, ехавший на Северный автовокзал для дальнейшей пересадки и отправления на Север, вероятно, для работы вахтовым методом, ненадолго отлучился от своего чемодана, что и вызвало среди других граждан справедливый переполох. Бдительные люди абсолютно правильно просигнализировали в территориальный ОВД о подозрительной находке. С хозяином котомки силовики провели профилактическую работу о недопустимости подобного поведения, чтобы не будоражить и не причинять сотни неудобств незабывчивым пассажирам», — отметил полковник Горелых.

Вход в метро оцепили силовики
Вход в метро оцепили силовики
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В Екатеринбурге оцепили станцию метро «Площадь 1905 года». По словам очевидцев, там нашли подозрительный предмет. «Станцию метро „Площадь 1905 года“ оцепили из-за неизвестного предмета», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидцев. Вход на станцию перекрыли сигнальной лентой. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о перекрытии станции. По его словам, один из пассажиров оставил чемодан. «Хочу успокоить жителей и гостей столицы Урала. Ничего криминального и опасного в подземке и на близлежащей территории, к счастью, не происходило. Один из пассажиров, ехавший на Северный автовокзал для дальнейшей пересадки и отправления на Север, вероятно, для работы вахтовым методом, ненадолго отлучился от своего чемодана, что и вызвало среди других граждан справедливый переполох. Бдительные люди абсолютно правильно просигнализировали в территориальный ОВД о подозрительной находке. С хозяином котомки силовики провели профилактическую работу о недопустимости подобного поведения, чтобы не будоражить и не причинять сотни неудобств незабывчивым пассажирам», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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