Пермского активиста Мурзаева оштрафовали за дискредитацию российской армии

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Валентин Мурзаев. Пермь, мурзаев валентин
Суд приговорил Валентина Мурзаева к штрафу за дискредитацию Фото:

Активист Валентин Мурзаев из Перми оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Информация об этом содержится в базе данных Дзержинского районного суда.

«Постановление о назначении административного наказания Валентину Мурзаеву. Статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию <…> Вооруженных сил России. Размер штрафа — 30 тысяч рублей», — передает 59.RU со ссылкой на решение суда.

Пермскому активисту инкриминировали перепост сообщения Александр Невзорова (признан иностранным агентом в РФ) в Telegram. Мурзаев собирается обжаловать решение суда. Протокол был составлен 31 августа вскоре после допроса Мурзаева по делу Сергея Ухова*.

Ранее в Перми сотрудники ФСБ провели обыск у правозащитницы Оксаны Асауленко. Она также связало происходящее с делом Ухова*. У Мурзаева также проходил обыск. URA.RU уже писало, что Ухова*, который давно покинул Россию, объявили в федеральный розыск. Статья, по которой его хотели привлечь, засекречена. В январе Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

*Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ

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Активист Валентин Мурзаев из Перми оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Информация об этом содержится в базе данных Дзержинского районного суда. «Постановление о назначении административного наказания Валентину Мурзаеву. Статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию <…> Вооруженных сил России. Размер штрафа — 30 тысяч рублей», — передает 59.RU со ссылкой на решение суда. Пермскому активисту инкриминировали перепост сообщения Александр Невзорова (признан иностранным агентом в РФ) в Telegram. Мурзаев собирается обжаловать решение суда. Протокол был составлен 31 августа вскоре после допроса Мурзаева по делу Сергея Ухова*. Ранее в Перми сотрудники ФСБ провели обыск у правозащитницы Оксаны Асауленко. Она также связало происходящее с делом Ухова*. У Мурзаева также проходил обыск. URA.RU уже писало, что Ухова*, который давно покинул Россию, объявили в федеральный розыск. Статья, по которой его хотели привлечь, засекречена. В январе Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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