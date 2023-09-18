Власти Перми насчитали за полгода 25 млн безбилетников в городском транспорте

19 сентября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Департаменту транспорта мэрии Перми не хватает контролеров для борьбы с безбилетниками Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Почти 25 млн пассажиров проехали в городском общественном транспорте бесплатно. Такие цифры привел глава департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. Чиновник выступил на заседании комитета по экономическому развитию гордумы Перми, где подвел итоги работы транспортной отрасли за первое полугодие. «Увеличился пассажиропоток, но также произошло и увеличение безбилетников, но это связано в первую очередь с увеличением количества маршрутов», — отметил чиновник, представляя депутатам слайды, где было указано, что количество пассажиров, не оплативших проезд, составило 24,8 млн. Самыми убыточными автобусными маршрутами стали 20-й, 77-й 32-й, 80-й и 64-й. Общий пассажиропоток, по информации Путина, вырос с 94 млн в 2022 году до 115 млн человек в текущем году. В целом от оплаты проезда в бюджет поступило 2,3 млрд рублей. Это почти на 300 млн больше, чем за тот же период прошлого года, пояснил глава дептранспорта. Расходы транспортной отрасли по-прежнему превышают доходы. Дотируется из городского бюджета на отрасль в текущем году составили 688 млн рублей. Депутат Марк Коробов обратил внимание Путина на необходимость усилить работу контрольно-ревизионной службы, которые проверяет оплату проезда в городском транспорте. Он также поинтересовался у главы дептранса, что мешает повысить собираемость штрафов с безбилетников. Путин пояснил, что одна из ключевых проблем — нехватка мобильных контролеров, которые не идут работать в отрасль из-за низких зарплат. Сейчас численность контрольно-ревизионной службы составляет 78 человек. По словам чиновника, сейчас департамент транспорт мэрии работает над тем, чтобы повысить уровень оплаты труда контролеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти 25 млн пассажиров проехали в городском общественном транспорте бесплатно. Такие цифры привел глава департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. Чиновник выступил на заседании комитета по экономическому развитию гордумы Перми, где подвел итоги работы транспортной отрасли за первое полугодие. «Увеличился пассажиропоток, но также произошло и увеличение безбилетников, но это связано в первую очередь с увеличением количества маршрутов», — отметил чиновник, представляя депутатам слайды, где было указано, что количество пассажиров, не оплативших проезд, составило 24,8 млн. Самыми убыточными автобусными маршрутами стали 20-й, 77-й 32-й, 80-й и 64-й. Общий пассажиропоток, по информации Путина, вырос с 94 млн в 2022 году до 115 млн человек в текущем году. В целом от оплаты проезда в бюджет поступило 2,3 млрд рублей. Это почти на 300 млн больше, чем за тот же период прошлого года, пояснил глава дептранспорта. Расходы транспортной отрасли по-прежнему превышают доходы. Дотируется из городского бюджета на отрасль в текущем году составили 688 млн рублей. Депутат Марк Коробов обратил внимание Путина на необходимость усилить работу контрольно-ревизионной службы, которые проверяет оплату проезда в городском транспорте. Он также поинтересовался у главы дептранса, что мешает повысить собираемость штрафов с безбилетников. Путин пояснил, что одна из ключевых проблем — нехватка мобильных контролеров, которые не идут работать в отрасль из-за низких зарплат. Сейчас численность контрольно-ревизионной службы составляет 78 человек. По словам чиновника, сейчас департамент транспорт мэрии работает над тем, чтобы повысить уровень оплаты труда контролеров.