Челябинцы через суд попытались избежать призыва в армию

19 сентября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Один из мужчин ссылался на состояние здоровья, второй просил заменить срочную службу на альтернативную Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области двое местных жителей попытались через суды оспорить решение военного комиссариата о их призыве на военную службу этой весной. Согласно базе данных Калининского и Снежинского судов, один из них ссылался на ограничения по здоровью, второй — пытался заменить срочную службу на альтернативную. «В результате в удовлетворении обоих исков было отказано. За челябинцами закрепили право обжаловать решение в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службах судов. Не согласившись с решением, челябинцы пошли в областной суд. По результатам заседаний, прошедших 19 сентября, решение Калининского райсуда было отменено. Мужчина, ссылавшийся на проблему со здоровьем, снова будет пытаться получить отсрочку от военной службы. Второму челябинцу в его попытках избежать призыва повезло меньше. Решение Снежинского суда об отказе назначить ему альтернативную службу оставили в силе.

В Челябинской области двое местных жителей попытались через суды оспорить решение военного комиссариата о их призыве на военную службу этой весной. Согласно базе данных Калининского и Снежинского судов, один из них ссылался на ограничения по здоровью, второй — пытался заменить срочную службу на альтернативную. «В результате в удовлетворении обоих исков было отказано. За челябинцами закрепили право обжаловать решение в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службах судов. Не согласившись с решением, челябинцы пошли в областной суд. По результатам заседаний, прошедших 19 сентября, решение Калининского райсуда было отменено. Мужчина, ссылавшийся на проблему со здоровьем, снова будет пытаться получить отсрочку от военной службы. Второму челябинцу в его попытках избежать призыва повезло меньше. Решение Снежинского суда об отказе назначить ему альтернативную службу оставили в силе.