Челябинцы через суд попытались избежать призыва в армию

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Клипарт. Магнитогорск, военкомат, призывная комиссия
Один из мужчин ссылался на состояние здоровья, второй просил заменить срочную службу на альтернативную Фото:

В Челябинской области двое местных жителей попытались через суды оспорить решение военного комиссариата о их призыве на военную службу этой весной. Согласно базе данных Калининского и Снежинского судов, один из них ссылался на ограничения по здоровью, второй — пытался заменить срочную службу на альтернативную.

«В результате в удовлетворении обоих исков было отказано. За челябинцами закрепили право обжаловать решение в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службах судов.

Не согласившись с решением, челябинцы пошли в областной суд. По результатам заседаний, прошедших 19 сентября, решение Калининского райсуда было отменено. Мужчина, ссылавшийся на проблему со здоровьем, снова будет пытаться получить отсрочку от военной службы.

Второму челябинцу в его попытках избежать призыва повезло меньше. Решение Снежинского суда об отказе назначить ему альтернативную службу оставили в силе.

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В Челябинской области двое местных жителей попытались через суды оспорить решение военного комиссариата о их призыве на военную службу этой весной. Согласно базе данных Калининского и Снежинского судов, один из них ссылался на ограничения по здоровью, второй — пытался заменить срочную службу на альтернативную. «В результате в удовлетворении обоих исков было отказано. За челябинцами закрепили право обжаловать решение в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службах судов. Не согласившись с решением, челябинцы пошли в областной суд. По результатам заседаний, прошедших 19 сентября, решение Калининского райсуда было отменено. Мужчина, ссылавшийся на проблему со здоровьем, снова будет пытаться получить отсрочку от военной службы. Второму челябинцу в его попытках избежать призыва повезло меньше. Решение Снежинского суда об отказе назначить ему альтернативную службу оставили в силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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