В Екатеринбурге проверят садик, из которого массово уволились воспитатели

В Екатеринбурге в детском саду №463, из которого, по словам родителей, массово уволились воспитатели, пройдет проверка. Об этом URA.RU заявили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.
«В детском саду №463 уволились три воспитателя, двое из них сделали это из-за переезда в другие города. На все освободившиеся ставки уже найдены кадры. <…> В садике с 21 по 25 сентября пройдет внеплановая проверка», — говорится в сообщении.
Ранее родители пожаловались на «массовое увольнение воспитателей» в садике №463. Заведующая Анна Серебрякова подтвердила нехватку персонала в учреждении, передает ЕАН. При этом в минобразования добавили, что садик работает в обычном режиме.
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