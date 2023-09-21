В Екатеринбурге проверят садик, из которого массово уволились воспитатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад № 546, гараж и дом № 21 на улице Симферопольской. Екатеринбург, детский сад 546
Родители жаловались, что из садика массово ушли воспитатели Фото:

В Екатеринбурге в детском саду №463, из которого, по словам родителей, массово уволились воспитатели, пройдет проверка. Об этом URA.RU заявили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

«В детском саду №463 уволились три воспитателя, двое из них сделали это из-за переезда в другие города. На все освободившиеся ставки уже найдены кадры. <…> В садике с 21 по 25 сентября пройдет внеплановая проверка», — говорится в сообщении.

Ранее родители пожаловались на «массовое увольнение воспитателей» в садике №463. Заведующая Анна Серебрякова подтвердила нехватку персонала в учреждении, передает ЕАН. При этом в минобразования добавили, что садик работает в обычном режиме.

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В Екатеринбурге в детском саду №463, из которого, по словам родителей, массово уволились воспитатели, пройдет проверка. Об этом URA.RU заявили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «В детском саду №463 уволились три воспитателя, двое из них сделали это из-за переезда в другие города. На все освободившиеся ставки уже найдены кадры. <…> В садике с 21 по 25 сентября пройдет внеплановая проверка», — говорится в сообщении. Ранее родители пожаловались на «массовое увольнение воспитателей» в садике №463. Заведующая Анна Серебрякова подтвердила нехватку персонала в учреждении, передает ЕАН. При этом в минобразования добавили, что садик работает в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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