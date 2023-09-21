В Екатеринбурге проверят садик, из которого массово уволились воспитатели

21 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Родители жаловались, что из садика массово ушли воспитатели Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в детском саду №463, из которого, по словам родителей, массово уволились воспитатели, пройдет проверка. Об этом URA.RU заявили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «В детском саду №463 уволились три воспитателя, двое из них сделали это из-за переезда в другие города. На все освободившиеся ставки уже найдены кадры. <…> В садике с 21 по 25 сентября пройдет внеплановая проверка», — говорится в сообщении. Ранее родители пожаловались на «массовое увольнение воспитателей» в садике №463. Заведующая Анна Серебрякова подтвердила нехватку персонала в учреждении, передает ЕАН. При этом в минобразования добавили, что садик работает в обычном режиме.

В Екатеринбурге в детском саду №463, из которого, по словам родителей, массово уволились воспитатели, пройдет проверка. Об этом URA.RU заявили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «В детском саду №463 уволились три воспитателя, двое из них сделали это из-за переезда в другие города. На все освободившиеся ставки уже найдены кадры. <…> В садике с 21 по 25 сентября пройдет внеплановая проверка», — говорится в сообщении. Ранее родители пожаловались на «массовое увольнение воспитателей» в садике №463. Заведующая Анна Серебрякова подтвердила нехватку персонала в учреждении, передает ЕАН. При этом в минобразования добавили, что садик работает в обычном режиме.