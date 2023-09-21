В аэропорту Кольцово нашли 25 бесхозных шуб из норки и соболя. Фото

22 сентября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Поскольку шубы ничьи, они станут государственными (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU На складе грузового терминала аэропорта Кольцово (Екатеринбург) таможенники обнаружили 25 шуб стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Одежда не имела обязательных идентификационных знаков. Предполагаемый собственник отрекся от нелегального товара, поэтому шубы обратят в федеральную собственность, рассказали URA.RU в Уральской таможне. «На складе грузового терминала аэропорта Кольцово инспекторы службы таможенного контроля обнаружили 25 шуб общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей без обязательных контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Эта маркировка меховых изделий была введена в 2016 году, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров», — рассказали в таможне. Получатель товара рассказал, что работает водителем у предпринимателя, который приобрел шубы для продажи. Бизнесмен же от всех 25 шуб отказался и заявил, что не знает водителя в лицо. Все шубы оказались изготовлены из натурального меха — соболя, норки и лисицы, их общая стоимость — миллион 674 тысячи рублей. «Поскольку собственник товаров не установлен, то декларировать шубы никто не будет. Сотрудники Уральского таможенного управления планируют добиваться обращения товаров в федеральную собственность», — добавили в ведомстве. Продажа меховых изделий без специального контрольного знака запрещена Фото: Уральское таможенное управление На шубах имелся только лейбл, принадлежащий производителю из Китая Фото: Уральское таможенное управление

На складе грузового терминала аэропорта Кольцово (Екатеринбург) таможенники обнаружили 25 шуб стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Одежда не имела обязательных идентификационных знаков. Предполагаемый собственник отрекся от нелегального товара, поэтому шубы обратят в федеральную собственность, рассказали URA.RU в Уральской таможне. «На складе грузового терминала аэропорта Кольцово инспекторы службы таможенного контроля обнаружили 25 шуб общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей без обязательных контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Эта маркировка меховых изделий была введена в 2016 году, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров», — рассказали в таможне. Получатель товара рассказал, что работает водителем у предпринимателя, который приобрел шубы для продажи. Бизнесмен же от всех 25 шуб отказался и заявил, что не знает водителя в лицо. Все шубы оказались изготовлены из натурального меха — соболя, норки и лисицы, их общая стоимость — миллион 674 тысячи рублей. «Поскольку собственник товаров не установлен, то декларировать шубы никто не будет. Сотрудники Уральского таможенного управления планируют добиваться обращения товаров в федеральную собственность», — добавили в ведомстве.