Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург в 6:45 по московскому времени, вылетел лишь в 8:08. Уже на взлетно-посадочной полосе командир принял решение вернуться на перрон по технической причине, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж воздушного судна доложил о необходимости возврата на перрон с исполнительного старта ВПП по технической причине», — говорится в сообщении. По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет вылетел с опозданием на полтора часа. В Екатеринбург пассажиры прибыли в 12:35 по местному времени, при этом плановое время прибытия составляло 11:05.
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