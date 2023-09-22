Самолет из Москвы прилетел в Екатеринбург с опозданием на 1,5 часа. Скрин

22 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Судно вернулось на перрон по техническим причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург в 6:45 по московскому времени, вылетел лишь в 8:08. Уже на взлетно-посадочной полосе командир принял решение вернуться на перрон по технической причине, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна доложил о необходимости возврата на перрон с исполнительного старта ВПП по технической причине», — говорится в сообщении. По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет вылетел с опозданием на полтора часа. В Екатеринбург пассажиры прибыли в 12:35 по местному времени, при этом плановое время прибытия составляло 11:05. Самолету пришлось вернуться на перрон по техпричине Скрин сайта аэропорта «Шереметьево»

Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург в 6:45 по московскому времени, вылетел лишь в 8:08. Уже на взлетно-посадочной полосе командир принял решение вернуться на перрон по технической причине, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна доложил о необходимости возврата на перрон с исполнительного старта ВПП по технической причине», — говорится в сообщении. По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет вылетел с опозданием на полтора часа. В Екатеринбург пассажиры прибыли в 12:35 по местному времени, при этом плановое время прибытия составляло 11:05.