Самолет из Москвы прилетел в Екатеринбург с опозданием на 1,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания россия, боинг747-400
Судно вернулось на перрон по техническим причинам Фото:

Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург в 6:45 по московскому времени, вылетел лишь в 8:08. Уже на взлетно-посадочной полосе командир принял решение вернуться на перрон по технической причине, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна доложил о необходимости возврата на перрон с исполнительного старта ВПП по технической причине», — говорится в сообщении. По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет вылетел с опозданием на полтора часа. В Екатеринбург пассажиры прибыли в 12:35 по местному времени, при этом плановое время прибытия составляло 11:05.

Самолету пришлось вернуться на перрон по техпричине
Самолету пришлось вернуться на перрон по техпричине

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург в 6:45 по московскому времени, вылетел лишь в 8:08. Уже на взлетно-посадочной полосе командир принял решение вернуться на перрон по технической причине, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна доложил о необходимости возврата на перрон с исполнительного старта ВПП по технической причине», — говорится в сообщении. По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет вылетел с опозданием на полтора часа. В Екатеринбург пассажиры прибыли в 12:35 по местному времени, при этом плановое время прибытия составляло 11:05.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...