22 сентября 2023

Свердловчане нашли гриб, занесенный в Красную книгу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, гриб, дождевик
Найденный гриб занесен в Красные книги нескольких регионов Фото:

В лесу Красноуральска местные жители обнаружили гриб Спарассис курчавый, занесенный в Красную книгу. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На днях подруга прислала фото необычного гриба, который она встретила в окрестном лесу Красноуральска — Спарассис курчавый. Редкий вид на Урале, внесен в Красные книги Среднего Урала, Пермского края, республики Коми, Челябинской области и Башкортостана», — предает слова грибника сообщество «Три Города — Новости Красноуральск Кушва В.Тура» соцсети «ВКонтакте».

Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным. По словам свердловского грибника, подобные плоды повара называют грибной или заячьей капустой.

Ранее URA.RU писало, что в Новоуральском лесу нашли подосиновик весом порядка пяти килограммов. Гриб вырос до 40 сантиметров в диаметре.

Спарассис курчавый
Спарассис курчавый
Фото:

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В лесу Красноуральска местные жители обнаружили гриб Спарассис курчавый, занесенный в Красную книгу. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На днях подруга прислала фото необычного гриба, который она встретила в окрестном лесу Красноуральска — Спарассис курчавый. Редкий вид на Урале, внесен в Красные книги Среднего Урала, Пермского края, республики Коми, Челябинской области и Башкортостана», — предает слова грибника сообщество «Три Города — Новости Красноуральск Кушва В.Тура» соцсети «ВКонтакте». Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным. По словам свердловского грибника, подобные плоды повара называют грибной или заячьей капустой. Ранее URA.RU писало, что в Новоуральском лесу нашли подосиновик весом порядка пяти килограммов. Гриб вырос до 40 сантиметров в диаметре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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