В лесу Красноуральска местные жители обнаружили гриб Спарассис курчавый, занесенный в Красную книгу. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На днях подруга прислала фото необычного гриба, который она встретила в окрестном лесу Красноуральска — Спарассис курчавый. Редкий вид на Урале, внесен в Красные книги Среднего Урала, Пермского края, республики Коми, Челябинской области и Башкортостана», — предает слова грибника сообщество «Три Города — Новости Красноуральск Кушва В.Тура» соцсети «ВКонтакте».
Спарассис курчавый растет в августе и сентябре. Гриб является съедобным. По словам свердловского грибника, подобные плоды повара называют грибной или заячьей капустой.
Ранее URA.RU писало, что в Новоуральском лесу нашли подосиновик весом порядка пяти килограммов. Гриб вырос до 40 сантиметров в диаметре.
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