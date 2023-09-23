В Германии раскрыли, сколько времени осталось у Зеленского на помощь Запада

Президент Украины Зеленский может рассчитывать на помощь Запада еще полгода
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Вскоре Зеленский может остаться без поддержки США и западных стран Фото:
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Власти Украины через полгода не смогут получать прежнюю финансовую и военную помощь от США. Об этом заявил немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

«Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. <…> Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», — сказал Хайнеманн-Грюде. Его цитирует РИА Новости.

Активная поддержка Киева может прекратиться перед выборами в США. Примеру Америки последуют и другие западные страны. Также вскоре все чаще будут слышны призывы к миру, уверен Хайнеманн-Грюдер.

Сейчас США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны долетать до Воронежа с линии фронта. Вопрос поставок сейчас активно обсуждается в администрации президента США Джо Байдена. Журналисты URA.RU собрали главное, что стоит знать об этих ракетах.

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Власти Украины через полгода не смогут получать прежнюю финансовую и военную помощь от США. Об этом заявил немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. «Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. <…> Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», — сказал Хайнеманн-Грюде. Его цитирует РИА Новости. Активная поддержка Киева может прекратиться перед выборами в США. Примеру Америки последуют и другие западные страны. Также вскоре все чаще будут слышны призывы к миру, уверен Хайнеманн-Грюдер. Сейчас США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны долетать до Воронежа с линии фронта. Вопрос поставок сейчас активно обсуждается в администрации президента США Джо Байдена. Журналисты URA.RU собрали главное, что стоит знать об этих ракетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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