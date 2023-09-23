В Германии раскрыли, сколько времени осталось у Зеленского на помощь Запада

Президент Украины Зеленский может рассчитывать на помощь Запада еще полгода

23 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Вскоре Зеленский может остаться без поддержки США и западных стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины через полгода не смогут получать прежнюю финансовую и военную помощь от США. Об этом заявил немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. «Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. <…> Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», — сказал Хайнеманн-Грюде. Его цитирует РИА Новости. Активная поддержка Киева может прекратиться перед выборами в США. Примеру Америки последуют и другие западные страны. Также вскоре все чаще будут слышны призывы к миру, уверен Хайнеманн-Грюдер. Сейчас США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны долетать до Воронежа с линии фронта. Вопрос поставок сейчас активно обсуждается в администрации президента США Джо Байдена. Журналисты URA.RU собрали главное, что стоит знать об этих ракетах.

Власти Украины через полгода не смогут получать прежнюю финансовую и военную помощь от США. Об этом заявил немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. «Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. <…> Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», — сказал Хайнеманн-Грюде. Его цитирует РИА Новости. Активная поддержка Киева может прекратиться перед выборами в США. Примеру Америки последуют и другие западные страны. Также вскоре все чаще будут слышны призывы к миру, уверен Хайнеманн-Грюдер. Сейчас США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны долетать до Воронежа с линии фронта. Вопрос поставок сейчас активно обсуждается в администрации президента США Джо Байдена. Журналисты URA.RU собрали главное, что стоит знать об этих ракетах.