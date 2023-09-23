23 сентября 2023

Пожары охватили сотни гектаров леса в Свердловской области

В Свердловской области горит 221 гектар леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
На Среднем Урале зарегистрировали 14 лесных пожаров Фото:

В Свердловской области 24 сентября зафиксированы лесные пожары общей площадью 221 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«По данным на 24 сентября на территории Свердловской области проводились работы по активному тушению 14 пожаров на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем составляет 221 гектаров», — сказано в сообщении.

Всего на территории РФ в 14 регионах действовало 36 лесных пожаров на площади 491 гектаров. В тушении возгораний участвовали 928 человек, 238 единиц техники и девять воздушных судов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в лесах. Пожарная опасность связана с установившейся в регионе сухой и теплой погодой.

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В Свердловской области 24 сентября зафиксированы лесные пожары общей площадью 221 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «По данным на 24 сентября на территории Свердловской области проводились работы по активному тушению 14 пожаров на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем составляет 221 гектаров», — сказано в сообщении. Всего на территории РФ в 14 регионах действовало 36 лесных пожаров на площади 491 гектаров. В тушении возгораний участвовали 928 человек, 238 единиц техники и девять воздушных судов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в лесах. Пожарная опасность связана с установившейся в регионе сухой и теплой погодой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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