Пожары охватили сотни гектаров леса в Свердловской области

В Свердловской области 24 сентября зафиксированы лесные пожары общей площадью 221 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«По данным на 24 сентября на территории Свердловской области проводились работы по активному тушению 14 пожаров на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем составляет 221 гектаров», — сказано в сообщении.
Всего на территории РФ в 14 регионах действовало 36 лесных пожаров на площади 491 гектаров. В тушении возгораний участвовали 928 человек, 238 единиц техники и девять воздушных судов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров в лесах. Пожарная опасность связана с установившейся в регионе сухой и теплой погодой.
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