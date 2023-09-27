В Нижнем Тагиле дорожные рабочие избили мужчину

В Нижнем Тагиле 21 сентября несколько мигрантов, работающих дорожными рабочими, избили мужчину за то, что он наступил на свежеуложенный асфальт. Об этом рассказал пострадавший.
«Идя с работы, имел неосторожность наступить на свежеуложенный асфальт на тротуаре. Ко мне с дикими криками и угрозами подошел один из рабочих, который сразу толкнул меня. Не успел я и глазом моргнуть, как подошли его агрессивно настроенные коллеги. Меня избивали пять или шесть дорожников. Напали они толпой, а от нескольких ударов я отключился», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил. Новости» соцсети «ВКонтакте».
Когда пострадавший очнулся, ему помогли прийти в себя молодые люди, которые предложили засвидетельствовать происшествие. «Так как я очень торопился и не осознавал какой вред мне причинен, я отказался. Но уже буквально через час мои родные отвезли меня в больницу с сотрясением и гематомами», — сказал мужчина.
Также он отметил, что на тротуаре не было никаких опознавательных знаков, запрещающих проход, а на свежеуложенный асфальт наступали и другие люди. Пострадавший написал заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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