В Нижнем Тагиле дорожные рабочие избили мужчину

27 сентября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

После драки у пострадавшего обнаружили гематомы и сотрясение мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле 21 сентября несколько мигрантов, работающих дорожными рабочими, избили мужчину за то, что он наступил на свежеуложенный асфальт. Об этом рассказал пострадавший. «Идя с работы, имел неосторожность наступить на свежеуложенный асфальт на тротуаре. Ко мне с дикими криками и угрозами подошел один из рабочих, который сразу толкнул меня. Не успел я и глазом моргнуть, как подошли его агрессивно настроенные коллеги. Меня избивали пять или шесть дорожников. Напали они толпой, а от нескольких ударов я отключился», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил. Новости» соцсети «ВКонтакте». Когда пострадавший очнулся, ему помогли прийти в себя молодые люди, которые предложили засвидетельствовать происшествие. «Так как я очень торопился и не осознавал какой вред мне причинен, я отказался. Но уже буквально через час мои родные отвезли меня в больницу с сотрясением и гематомами», — сказал мужчина. Также он отметил, что на тротуаре не было никаких опознавательных знаков, запрещающих проход, а на свежеуложенный асфальт наступали и другие люди. Пострадавший написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Нижнем Тагиле 21 сентября несколько мигрантов, работающих дорожными рабочими, избили мужчину за то, что он наступил на свежеуложенный асфальт. Об этом рассказал пострадавший. «Идя с работы, имел неосторожность наступить на свежеуложенный асфальт на тротуаре. Ко мне с дикими криками и угрозами подошел один из рабочих, который сразу толкнул меня. Не успел я и глазом моргнуть, как подошли его агрессивно настроенные коллеги. Меня избивали пять или шесть дорожников. Напали они толпой, а от нескольких ударов я отключился», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил. Новости» соцсети «ВКонтакте». Когда пострадавший очнулся, ему помогли прийти в себя молодые люди, которые предложили засвидетельствовать происшествие. «Так как я очень торопился и не осознавал какой вред мне причинен, я отказался. Но уже буквально через час мои родные отвезли меня в больницу с сотрясением и гематомами», — сказал мужчина. Также он отметил, что на тротуаре не было никаких опознавательных знаков, запрещающих проход, а на свежеуложенный асфальт наступали и другие люди. Пострадавший написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.