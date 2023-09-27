Губернатор Текслер увеличил в полтора раза выплаты челябинским участникам СВО

По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области увеличен с 50 до 75 тысяч рублей размер единовременной региональной выплаты участникам спецоперации. Депутаты областного заксобрания единогласно одобрили этот законопроект на заседании 28 сентября.
«Увеличение выплаты коснется заключивших контракт с Минобороны РФ и призывников из Челябинской области, заключивших контракт в период прохождения службы. Также повышение коснется граждан, призванных на военную службу военкоматами иных субъектов РФ, заключивших контракт и проходящих службу в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Челябинской области», — сообщила на заседании министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Изменения вступят в силу с 1 октября. Депутаты ЗСО единогласно поддержали законопроект. Ранее размер выплаты составлял 50 тысяч рублей.
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