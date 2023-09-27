27 сентября 2023

Губернатор Текслер увеличил в полтора раза выплаты челябинским участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
С инициативой о повышении региональной выплаты выступил губернатор Алексей Текслер Фото:
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По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области увеличен с 50 до 75 тысяч рублей размер единовременной региональной выплаты участникам спецоперации. Депутаты областного заксобрания единогласно одобрили этот законопроект на заседании 28 сентября.

«Увеличение выплаты коснется заключивших контракт с Минобороны РФ и призывников из Челябинской области, заключивших контракт в период прохождения службы. Также повышение коснется граждан, призванных на военную службу военкоматами иных субъектов РФ, заключивших контракт и проходящих службу в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Челябинской области», — сообщила на заседании министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Изменения вступят в силу с 1 октября. Депутаты ЗСО единогласно поддержали законопроект. Ранее размер выплаты составлял 50 тысяч рублей.

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По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области увеличен с 50 до 75 тысяч рублей размер единовременной региональной выплаты участникам спецоперации. Депутаты областного заксобрания единогласно одобрили этот законопроект на заседании 28 сентября. «Увеличение выплаты коснется заключивших контракт с Минобороны РФ и призывников из Челябинской области, заключивших контракт в период прохождения службы. Также повышение коснется граждан, призванных на военную службу военкоматами иных субъектов РФ, заключивших контракт и проходящих службу в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Челябинской области», — сообщила на заседании министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Изменения вступят в силу с 1 октября. Депутаты ЗСО единогласно поддержали законопроект. Ранее размер выплаты составлял 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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