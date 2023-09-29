Песков ушел от вопроса о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков порекомендовать узнать о судьбе ЧВК «Вагнер» в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации. Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«На этот вопрос может ответить только Минобороны РФ. Рекомендую обратиться туда», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее российские военкоры сообщали о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» вновь принимают участие в СВО. Такую информацию подтверждала и украинская сторона, отмечая, что они расположились в районе Артемовска (Бахмута). Также 29 сентября президент РФ провел встречу с экс-командиром ЧВК. Минобороны РФ пока никак не комментировало это.

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Кремль переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации. Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «На этот вопрос может ответить только Минобороны РФ. Рекомендую обратиться туда», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее российские военкоры сообщали о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» вновь принимают участие в СВО. Такую информацию подтверждала и украинская сторона, отмечая, что они расположились в районе Артемовска (Бахмута). Также 29 сентября президент РФ провел встречу с экс-командиром ЧВК. Минобороны РФ пока никак не комментировало это.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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