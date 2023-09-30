Полиция изъяла 50 грамм наркосодержащего сырья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Участковый полиции Копейска (Челябинская область) задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. У мужчины было изъято наркосодержащее растительное сырье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В одном из поселков внимание участкового привлек молодой человек. Он находился возле зеленых насаждений и что-то собирал. Подойдя к нему, полицейский выяснил, что местный житель нарвал коноплю», — заявили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался неработающий, ранее судимый местный житель, 2003 года рождения. Собранное зелье он собирался использовать для личного потребления.

Было изъято почти 50 граммов наркосодержащего сырья. В отношении жителя Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.