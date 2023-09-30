30 сентября 2023

Челябинский участковый задержал мужчину за сбор конопли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Полиция изъяла 50 грамм наркосодержащего сырья Фото:

Участковый полиции Копейска (Челябинская область) задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. У мужчины было изъято наркосодержащее растительное сырье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В одном из поселков внимание участкового привлек молодой человек. Он находился возле зеленых насаждений и что-то собирал. Подойдя к нему, полицейский выяснил, что местный житель нарвал коноплю», — заявили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался неработающий, ранее судимый местный житель, 2003 года рождения. Собранное зелье он собирался использовать для личного потребления.

Было изъято почти 50 граммов наркосодержащего сырья. В отношении жителя Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.

Мужчина обдирал кусты с коноплей для личного употребления
Мужчина обдирал кусты с коноплей для личного употребления
Фото:

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Участковый полиции Копейска (Челябинская область) задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. У мужчины было изъято наркосодержащее растительное сырье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В одном из поселков внимание участкового привлек молодой человек. Он находился возле зеленых насаждений и что-то собирал. Подойдя к нему, полицейский выяснил, что местный житель нарвал коноплю», — заявили в пресс-службе ведомства. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый местный житель, 2003 года рождения. Собранное зелье он собирался использовать для личного потребления. Было изъято почти 50 граммов наркосодержащего сырья. В отношении жителя Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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