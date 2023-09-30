Глава ЧВК погиб в августе 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Перми 1 октября бойцы ЧВК «Вагнер» провели акцию в память о погибших главе формирования Евгение Пригожине и экипаже самолета, который потерпел крушение в конце августа. С того момента прошло 40 дней. По словам участников, к монументу «Солдат России», где проходила встреча, пермяки несут цветы целый день.

«Пермяки в течение дня приносят венки и цветы в память о командирах и бойцах группы „Вагнер“, в память об экипаже самолета. Они погибли <…> 23 августа 2023 года, 40 дней со дня трагедии», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ЧВК.

Самолет гражданской авиации, в котором летел Пригожин вместе с командиром группы Дмитрием Уткиным, разбился в Тверской области 23 августа. На борту судна находились десять человек, никто не выжил. URA.RU уже писало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Его похоронили в прикамской столице 30 августа. На 40-й день гибели Пригожина в соцсетях и мессенджерах появилось эксклюзивное видео с ним.

К монументу на бульваре Советской армии возложили венки и цветы Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/2551?single