30 сентября 2023

Бойцы ЧВК «Вагнер» провели в Перми акцию в память о Пригожине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памяти Пригожина и Уткина. Тюмень , мемориал, чвк вагнер
Глава ЧВК погиб в августе 2023 года Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Перми 1 октября бойцы ЧВК «Вагнер» провели акцию в память о погибших главе формирования Евгение Пригожине и экипаже самолета, который потерпел крушение в конце августа. С того момента прошло 40 дней. По словам участников, к монументу «Солдат России», где проходила встреча, пермяки несут цветы целый день.

«Пермяки в течение дня приносят венки и цветы в память о командирах и бойцах группы „Вагнер“, в память об экипаже самолета. Они погибли <…> 23 августа 2023 года, 40 дней со дня трагедии», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ЧВК.

Самолет гражданской авиации, в котором летел Пригожин вместе с командиром группы Дмитрием Уткиным, разбился в Тверской области 23 августа. На борту судна находились десять человек, никто не выжил. URA.RU уже писало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Его похоронили в прикамской столице 30 августа. На 40-й день гибели Пригожина в соцсетях и мессенджерах появилось эксклюзивное видео с ним.

К монументу на бульваре Советской армии возложили венки и цветы
К монументу на бульваре Советской армии возложили венки и цветы
Фото:
В Перми на 40 день с момента гибели Пригожина провели памятную акцию
В Перми на 40 день с момента гибели Пригожина провели памятную акцию
Фото:

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В Перми 1 октября бойцы ЧВК «Вагнер» провели акцию в память о погибших главе формирования Евгение Пригожине и экипаже самолета, который потерпел крушение в конце августа. С того момента прошло 40 дней. По словам участников, к монументу «Солдат России», где проходила встреча, пермяки несут цветы целый день. «Пермяки в течение дня приносят венки и цветы в память о командирах и бойцах группы „Вагнер“, в память об экипаже самолета. Они погибли <…> 23 августа 2023 года, 40 дней со дня трагедии», — передает telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ЧВК. Самолет гражданской авиации, в котором летел Пригожин вместе с командиром группы Дмитрием Уткиным, разбился в Тверской области 23 августа. На борту судна находились десять человек, никто не выжил. URA.RU уже писало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Его похоронили в прикамской столице 30 августа. На 40-й день гибели Пригожина в соцсетях и мессенджерах появилось эксклюзивное видео с ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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