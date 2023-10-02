В челябинском городе уволили директора школы, чей муж ремонтировал ее удаленно

В Катав-Ивановском районе уволили директора школы Юлию Денисову после проверки КСП Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Юрюзани (Челябинская область) уволили директора школы № 2 Юлию Денисову, чей супруг частично удаленно ремонтировал учебное заведение. Как стало известно URA.RU, увольнение состоялось после проверки Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского района (КСП).

«С поста директора школы № 2 Юрюзани Юлию Денисову уволили после проведенной Контрольно-счетной палатой района проверки. Руководитель собиралась сама уйти, но ее уговорили остаться, затем, все-таки, уволив», — сообщили URA.RU в депутатском корпусе района.

В качестве претензий назвали устройство на работу супруга Алексея и сына Романа Денисовых. Мужу при этом допсоглашение разрешило выполнять ремонты частично дистанционно. Одно из замечаний КСП также было связано с выплатой 80% аванса за разработку проектно-сметной документации на ремонт ветхого здания детсада, входящего в структуру школы. Заказ раздробили на части, что исключило конкуренцию при поиске проектанта.

В управлении образования информацию об увольнении подтвердили. Замначальника Наталья Калинина не стала комментировать обстоятельства увольнения, заметив, что Денисова в настоящий момент нигде не работает. Собеседница URA.RU сказала о трудностях при поиске сантехников на низкую зарплату, что отчасти, по ее словам, объясняет решения Денисовой о приеме на работу родственников.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу администрации района. Ответы сейчас готовятся. Денисова на звонок и сообщения не ответила, дозвониться до администрации школы также не удалось.