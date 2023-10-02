В Екатеринбурге прошла юбилейная закрытая эротическая вечеринка. Фото

03 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Подобные вечеринки проходят в Екатеринбурге нечасто Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге устроили очередное эротическое шоу с перфомансами. Мероприятие проходило в закрытом формате, а посетителям не разрешали проносить телефоны на площадку — их требовали сдать в сейф. Попасть на конфиденциальное мероприятие удалось корреспонденту URA.RU. Шоу, о котором в СМИ говорят с 2017 года, в этом году праздновало свое десятилетие. Для торжества организаторы сняли одну из самых популярных клубных площадок города, но узнать о месте могли лишь те, кто прошел отбор и смог доказать, что может посещать такие мероприятия. Важное условие участия в вечеринке подобного рода — деперсонализация участников, поэтому все гости надевали велюровые маски Единственное, что можно было понять — в толпе были и мужчины, и женщины, а лицо показывали только модели. По традиции эротическая вечеринка представляла собой череду перфомансов. На сцене выступали маршалы, DJ, барабанщики, дефилировали девушки в откровенных нарядах. Кроме этого, гости тусовки могли увидеть факельное шествие, поучаствовать в рисовании и спиритическом сеансе и оценить особый перформанс — омоложение в молочной ванной. Завершилось мероприятие дефиле моделей, которые обошли гостей и предложили им поучаствовать в тайном голосовании. В апреле 2017 года чиновники закрыли модный екатеринбургский клуб Lynch, который организовывал эротические вечеринки. Однако спустя месяц организаторы вновь провели тусовку, но в закрытом формате, подобные пуританские встречи проходили и в период локдауна в 2020 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге устроили очередное эротическое шоу с перфомансами. Мероприятие проходило в закрытом формате, а посетителям не разрешали проносить телефоны на площадку — их требовали сдать в сейф. Попасть на конфиденциальное мероприятие удалось корреспонденту URA.RU. Шоу, о котором в СМИ говорят с 2017 года, в этом году праздновало свое десятилетие. Для торжества организаторы сняли одну из самых популярных клубных площадок города, но узнать о месте могли лишь те, кто прошел отбор и смог доказать, что может посещать такие мероприятия. Важное условие участия в вечеринке подобного рода — деперсонализация участников, поэтому все гости надевали велюровые маски Единственное, что можно было понять — в толпе были и мужчины, и женщины, а лицо показывали только модели. По традиции эротическая вечеринка представляла собой череду перфомансов. На сцене выступали маршалы, DJ, барабанщики, дефилировали девушки в откровенных нарядах. Кроме этого, гости тусовки могли увидеть факельное шествие, поучаствовать в рисовании и спиритическом сеансе и оценить особый перформанс — омоложение в молочной ванной. Завершилось мероприятие дефиле моделей, которые обошли гостей и предложили им поучаствовать в тайном голосовании. В апреле 2017 года чиновники закрыли модный екатеринбургский клуб Lynch, который организовывал эротические вечеринки. Однако спустя месяц организаторы вновь провели тусовку, но в закрытом формате, подобные пуританские встречи проходили и в период локдауна в 2020 году.