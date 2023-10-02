В Екатеринбурге устроили очередное эротическое шоу с перфомансами. Мероприятие проходило в закрытом формате, а посетителям не разрешали проносить телефоны на площадку — их требовали сдать в сейф. Попасть на конфиденциальное мероприятие удалось корреспонденту URA.RU.
Шоу, о котором в СМИ говорят с 2017 года, в этом году праздновало свое десятилетие. Для торжества организаторы сняли одну из самых популярных клубных площадок города, но узнать о месте могли лишь те, кто прошел отбор и смог доказать, что может посещать такие мероприятия. Важное условие участия в вечеринке подобного рода — деперсонализация участников, поэтому все гости надевали велюровые маски Единственное, что можно было понять — в толпе были и мужчины, и женщины, а лицо показывали только модели.
По традиции эротическая вечеринка представляла собой череду перфомансов. На сцене выступали маршалы, DJ, барабанщики, дефилировали девушки в откровенных нарядах. Кроме этого, гости тусовки могли увидеть факельное шествие, поучаствовать в рисовании и спиритическом сеансе и оценить особый перформанс — омоложение в молочной ванной. Завершилось мероприятие дефиле моделей, которые обошли гостей и предложили им поучаствовать в тайном голосовании.
В апреле 2017 года чиновники закрыли модный екатеринбургский клуб Lynch, который организовывал эротические вечеринки. Однако спустя месяц организаторы вновь провели тусовку, но в закрытом формате, подобные пуританские встречи проходили и в период локдауна в 2020 году.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.