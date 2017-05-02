15:01 02 мая 2017 0

Ночной клуб Lynch проводит тайные вечеринки "для своих", несмотря на порицание мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ночной клуб Lynch, который, по словам его создателя Станислава Словиковского, был закрыт из-за эротических вечеринок Blue Velvet, вернулся к работе. Как сообщают читатели «URA.RU», 29 апреля в скандальном заведении прошла новая закрытая вечеринка, приуроченная ко дню рождения клуба.

«В эту субботу стартует новый формат вечеринок. Вас ждет вечеринка и карнавал фантастических космических персонажей. Собираемся в кинотеатре „Салют“ и после небольшого выступления идем в большой зал на час с небольшим. А потом Sci fest в самом разгаре. Танцполы, концерты и много всего вкусного», — написал в официальной группе заведения «ВКонтакте» Словиковский.

Двери Lynch по-прежнему открываются для жаждущей острых ощущений публики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вечеринка носила закрытый характер. По задумке организаторов, попасть на нее могли лишь 200 «друзей Линча», для которых должны были выпустить специальные пригласительные карты. Регистрация гостей проходила через закрытые группы «ВКонтакте». Однако все пошло не по плану.

«Обещанные пригласительные так и не распечатали. Вместо „своих“ попасть мог кто угодно. Все с опозданием. Атмосфера была уже не та», — поделилась с «URA.RU» одна из участниц.

«Сначала все смотрели научно-фантастические короткометражки в „Салюте“, потом организаторы пригласили всех пройти в сам Lynch. Там был танцпол, бар, ходили девушки со светящимися штуками на голове. Смотрелось все достаточно странно, наслаждаться происходящим было сложно. Многие писали негативные отзывы в соцсетях, но их удаляют», — заметил другой участник мероприятия.

БДСМ-вечеринки в Lynch шокировали чиновников Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Между тем, как ранее заявлял директор муниципального кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, мэрия запретила работу клуба после прошедшей там эротической вечеринки Blue Velvet. Об этом же журналистам рассказывал заместитель Федякова и создатель Lynch Станислав Словиковкий. Получить комментарии Федякова и Словиковского не удалось, оба не отвечают на телефонные звонки. В управлении культуры Екатеринбурга комментировать информацию о запрете работы клуба не стали.

«Управление культуры не является учредителем предприятия, которое называется кинотеатр „Салют“. Как горожанин и искусствовед я считаю, что-то, что делают организаторы подобных мероприятий — это низкопробная продукция, которая выдается за некий культурный проект. На грани пошлости. Это нельзя назвать ни искусством, ни культурой. Это времяпрепровождение непонятно в чем заинтересованных людей», — сказала «URA.RU» глава управления культуры Татьяна Ярошевская.