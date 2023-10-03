В нацпарке цветение брусники назвали уникальным явлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В нацпарке «Таганай», в лесах под Златоустом (Челябинская область), вновь зацвела брусника. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе природного объекта.

«В нацпарке второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным. Случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября», — сообщили URA.RU в «Таганае».

Бутоны распустились рядом со спелыми ягодами. Причиной в нацпарке назвали необычную погоду: средняя температура в последние декады сентября составляла 11 градусов, при норме в 7,8 градусов. На цветение повлияло и малое количество осадков — семь миллиметров вместо обычных 22.

Повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе—сентябре зацветает земляника лесная, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит.