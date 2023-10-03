03 октября 2023

В лесах под Златоустом вновь зацвела брусника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
В нацпарке цветение брусники назвали уникальным явлением Фото:

В нацпарке «Таганай», в лесах под Златоустом (Челябинская область), вновь зацвела брусника. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе природного объекта.

«В нацпарке второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным. Случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября», — сообщили URA.RU в «Таганае».

Бутоны распустились рядом со спелыми ягодами. Причиной в нацпарке назвали необычную погоду: средняя температура в последние декады сентября составляла 11 градусов, при норме в 7,8 градусов. На цветение повлияло и малое количество осадков — семь миллиметров вместо обычных 22.

Повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе—сентябре зацветает земляника лесная, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит.

Цветение произошло из-за необычно теплой осени
Цветение произошло из-за необычно теплой осени

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В нацпарке «Таганай», в лесах под Златоустом (Челябинская область), вновь зацвела брусника. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе природного объекта. «В нацпарке второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным. Случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября», — сообщили URA.RU в «Таганае». Бутоны распустились рядом со спелыми ягодами. Причиной в нацпарке назвали необычную погоду: средняя температура в последние декады сентября составляла 11 градусов, при норме в 7,8 градусов. На цветение повлияло и малое количество осадков — семь миллиметров вместо обычных 22. Повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе—сентябре зацветает земляника лесная, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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