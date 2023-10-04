AP: ФИФА намерена допустить юношеские сборные РФ до соревнований

04 октября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Президент ФИФА намерен допустить юношеские сборные РФ до соревнований Фото: Александр Мамаев © URA.RU ФИФА намерена допустить до соревнований молодежные сборные России, участники которых не старше 17 лет. Также планируется ослабить полный запрет въезда в страну юношеских сборных, который вводился из-за спецоперации на Украине. Об этом изданию Associated Press собственные источники, близкие к президенту ФИФА Джанни Инфантино. «Руководящий орган ФИФА, состоящий из 37 членов (в том числе девять из УЕФА) соберется через восемь дней. Планируется, что его участники <…> приветствуют возвращение российских сборных мальчиков и девочек в свои соревнования», — говорится в материале . Отборочные группы на следующий чемпионат Европы среди юношей до 17 лет стартуют в этом месяце. Будущие возможные соперники сборных России, в том числе Польша, Швеция и Швейцария, уже отказались играть с россиянами. Ранее президент ФИФА допустил до участия сборную России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Также с предложением о выступлении сборной России на ЧМ-2026 выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. Запрет на участие национальных и клубных команд России в международных футбольных соревнованиях был введен ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

ФИФА намерена допустить до соревнований молодежные сборные России, участники которых не старше 17 лет. Также планируется ослабить полный запрет въезда в страну юношеских сборных, который вводился из-за спецоперации на Украине. Об этом изданию Associated Press собственные источники, близкие к президенту ФИФА Джанни Инфантино. «Руководящий орган ФИФА, состоящий из 37 членов (в том числе девять из УЕФА) соберется через восемь дней. Планируется, что его участники <…> приветствуют возвращение российских сборных мальчиков и девочек в свои соревнования», — говорится в материале. Отборочные группы на следующий чемпионат Европы среди юношей до 17 лет стартуют в этом месяце. Будущие возможные соперники сборных России, в том числе Польша, Швеция и Швейцария, уже отказались играть с россиянами. Ранее президент ФИФА допустил до участия сборную России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Также с предложением о выступлении сборной России на ЧМ-2026 выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. Запрет на участие национальных и клубных команд России в международных футбольных соревнованиях был введен ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.