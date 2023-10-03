В ХМАО следователи выясняют обстоятельства взрыва на месторождении

Сотрудники следственного отдела Сургута СУ СКР по ХМАО инициировали проверку по факту взрыва на Камынском нефтяном месторождении. Об этом сообщается на сайте СУ СК Югры.
«Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте окружного следственного управления.
По данным силовиков, вечером 3 октября на Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе в ходе проверки состояния трубопровода вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадал рабочий, осуществлявший обход. Мужчина госпитализирован.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе (ХМАО) произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе. На место происшествия выезжали договорные подразделения МЧС, они охлаждали место порыва трубопровода.
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