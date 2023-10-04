04 октября 2023

Боец нападавшей на силовиков ОПГ пытается выйти на свободу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, рука, татуировка, наколка, зэк, тату, татуировка на руке
Андрей Ковалев попытался выйти из колонии по УДО (архивное фото) Фото:

Криминальный боец Андрей Ковалев, осужденный в 2013 году за членство в ОПГ жестоких рейдеров, нападавших на силовиков во Владивостоке, попытался выйти из колонии строгого режима в Свердловской области. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Чкаловский районный суд, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный [Ковалев] продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области», ссылаясь на решение суда.

Ковалев в 2013 году был приговорен к 21 году колонии за преступления в составе ОПГ, контроль над которым держал авторитет Сергей Санжаров. За несколько лет до приговора он уехал из России и находился в международном розыске. На день рассмотрения судом ходатайства об УДО оставшийся срок Ковалева составляет шесть лет семь месяцев и 26 дней.

В конце октября 2022-го Ковалев также пытался выйти на свободу. Однако суд не принял его ходатайство.

ОПГ Санжарова было создано в 2005 году. Бойцы банды занимались рейдерскими захватами компаний Владивостока (наиболее известны — «Компания ОГАТ», «Артеминвестстрой»). Ковалев входил в силовой блок группировки и выполнял роль бойца. Его отправили в одну из колоний Свердловской области, однако силовики не раскрывают, где именно находится боец.

Силовики отмечали жестокость и беспринципность банды, признавая, что подчиненные Санжарова не останавливались ни перед какими преградами. В 2008 году они напали на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году.

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Криминальный боец Андрей Ковалев, осужденный в 2013 году за членство в ОПГ жестоких рейдеров, нападавших на силовиков во Владивостоке, попытался выйти из колонии строгого режима в Свердловской области. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении. «Чкаловский районный суд, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный [Ковалев] продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области», ссылаясь на решение суда. Ковалев в 2013 году был приговорен к 21 году колонии за преступления в составе ОПГ, контроль над которым держал авторитет Сергей Санжаров. За несколько лет до приговора он уехал из России и находился в международном розыске. На день рассмотрения судом ходатайства об УДО оставшийся срок Ковалева составляет шесть лет семь месяцев и 26 дней. В конце октября 2022-го Ковалев также пытался выйти на свободу. Однако суд не принял его ходатайство. ОПГ Санжарова было создано в 2005 году. Бойцы банды занимались рейдерскими захватами компаний Владивостока (наиболее известны — «Компания ОГАТ», «Артеминвестстрой»). Ковалев входил в силовой блок группировки и выполнял роль бойца. Его отправили в одну из колоний Свердловской области, однако силовики не раскрывают, где именно находится боец. Силовики отмечали жестокость и беспринципность банды, признавая, что подчиненные Санжарова не останавливались ни перед какими преградами. В 2008 году они напали на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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