СКР по Ураю возглавит экс-полицейский

05 октября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Максим Терпугов до СКР работал в полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный отдел СК РФ по городу Ураю возглавил экс-полицейский. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Начальником СК в Урае назначен экс-полицейский Терпугов Максим Сергеевич. Свою службу он начинал в МВД Нижневартовска. Потом перешел в Следственный комитет. Последнее время занимался расследованием особо важных дел», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о назначении нового руководителя территориального отдела в городе Урай. «Службу в следственных органах СКР по ХМАО-Югре проходит с 2014 года», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК соседнем регионе. Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области.

Следственный отдел СК РФ по городу Ураю возглавил экс-полицейский. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Начальником СК в Урае назначен экс-полицейский Терпугов Максим Сергеевич. Свою службу он начинал в МВД Нижневартовска. Потом перешел в Следственный комитет. Последнее время занимался расследованием особо важных дел», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о назначении нового руководителя территориального отдела в городе Урай. «Службу в следственных органах СКР по ХМАО-Югре проходит с 2014 года», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК соседнем регионе. Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области.