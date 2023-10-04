04 октября 2023

СКР по Ураю возглавит экс-полицейский

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
Максим Терпугов до СКР работал в полиции Фото:

Следственный отдел СК РФ по городу Ураю возглавил экс-полицейский. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.

«Начальником СК в Урае назначен экс-полицейский Терпугов Максим Сергеевич. Свою службу он начинал в МВД Нижневартовска. Потом перешел в Следственный комитет. Последнее время занимался расследованием особо важных дел», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о назначении нового руководителя территориального отдела в городе Урай. «Службу в следственных органах СКР по ХМАО-Югре проходит с 2014 года», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК соседнем регионе. Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области.

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Следственный отдел СК РФ по городу Ураю возглавил экс-полицейский. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Начальником СК в Урае назначен экс-полицейский Терпугов Максим Сергеевич. Свою службу он начинал в МВД Нижневартовска. Потом перешел в Следственный комитет. Последнее время занимался расследованием особо важных дел», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о назначении нового руководителя территориального отдела в городе Урай. «Службу в следственных органах СКР по ХМАО-Югре проходит с 2014 года», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК соседнем регионе. Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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