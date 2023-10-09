В Ельцин Центре откроют выставку на тему дома и иммиграции

09 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Художница создает автобиографичное визуальное путешествие по местам, которые когда-то были ее домом Фото: Размик Закарян © URA.RU Художница Лилит Матевосян представит на суд екатеринбуржцев выставку «Я вышла из дома ранним утром», посвященную теме дома и иммиграции. Свой взгляд на переезд она покажет через призму личной истории. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ельцин Центра. «Основываясь на воспоминаниях из детства, художница создает автобиографичное визуальное путешествие по местам, которые когда-то были ее домом. Работа с темой иммиграции позволила проекту выйти за рамки личного — речь идет уже не только об истории конкретной семьи, а о поколении людей, живших на территории Кавказа после распада Советского Союза и вынужденных покинуть дом в поисках лучшей жизни», — говорится в анонсе выставки. По словам Лилит Матевосян, от отца она слышала много историй о месте ее рождения, родне и именах. «В поисках ключей и разгадок в свой 25-й день рождения я оказалась в Тбилиси — в доме, в котором появилась на свет. Тогда же и началось мое исследование прошлого. Только тут я могла ощущать мир, существующий до меня», — пояснила художница. Торжественное открытие выставки пройдет 11 октября, посетить ее можно будет до 22 ноября. Ранее в Ельцин Центре представили политический триллер «Честная женщина», который рассказывал, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле была выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Художница Лилит Матевосян представит на суд екатеринбуржцев выставку «Я вышла из дома ранним утром», посвященную теме дома и иммиграции. Свой взгляд на переезд она покажет через призму личной истории. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ельцин Центра. «Основываясь на воспоминаниях из детства, художница создает автобиографичное визуальное путешествие по местам, которые когда-то были ее домом. Работа с темой иммиграции позволила проекту выйти за рамки личного — речь идет уже не только об истории конкретной семьи, а о поколении людей, живших на территории Кавказа после распада Советского Союза и вынужденных покинуть дом в поисках лучшей жизни», — говорится в анонсе выставки. По словам Лилит Матевосян, от отца она слышала много историй о месте ее рождения, родне и именах. «В поисках ключей и разгадок в свой 25-й день рождения я оказалась в Тбилиси — в доме, в котором появилась на свет. Тогда же и началось мое исследование прошлого. Только тут я могла ощущать мир, существующий до меня», — пояснила художница. Торжественное открытие выставки пройдет 11 октября, посетить ее можно будет до 22 ноября. Ранее в Ельцин Центре представили политический триллер «Честная женщина», который рассказывал, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле была выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.