На черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева, заявил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Оружие, которое предоставлял Запад в рамках помощи Украине, используется в военных действиях в Израиле, а после будет применяться во всех горячих точках. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», —
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