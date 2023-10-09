Медведев рассказал о последствиях поставок украинского оружия в Израиль

Медведев: западное оружие для Украины используется в Израиле
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
На черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Оружие, которое предоставлял Запад в рамках помощи Украине, используется в военных действиях в Израиле, а после будет применяться во всех горячих точках. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что дальше это оружие будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. По его словам, на черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева.

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Оружие, которое предоставлял Запад в рамках помощи Украине, используется в военных действиях в Израиле, а после будет применяться во всех горячих точках. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что дальше это оружие будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. По его словам, на черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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