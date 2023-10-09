Медведев рассказал о последствиях поставок украинского оружия в Израиль

Медведев: западное оружие для Украины используется в Израиле

09 октября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

На черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Оружие, которое предоставлял Запад в рамках помощи Украине, используется в военных действиях в Израиле, а после будет применяться во всех горячих точках. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что дальше это оружие будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. По его словам, на черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева.

Оружие, которое предоставлял Запад в рамках помощи Украине, используется в военных действиях в Израиле, а после будет применяться во всех горячих точках. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что дальше это оружие будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. По его словам, на черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева.