Певица Клава Кока заговорила о будущей беременности

Клава Кока заявила, что в будущем готова родить ребенка от нового жениха

10 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Клава Кока призналась, что готова завести несколько детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) в будущем готова завести детей со своим новым женихом — моделью и блогером Александром Повериным. Его она выбрала на шоу «Сердце Клавы», после которого встретила шквал критики со стороны коллег и поклонников. «Я уже девочка взрослая, может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бэйбиков. Nobody knows. Я пока не знаю, сложно загадывать, одним [ребенком] я точно не отделаюсь, это сто процентов, я очень люблю детей. Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию [семьи], то почему нет?» — сообщила певица на шоу «ТОП», которое транслируется в соцсети «ВКонтакте». Также Клава Кока заявила, что не видит больше смысла входить в отношения, в которых она не видит продолжения. «Я давно серьезно настроена», — подчеркнула певица. При этом ранее фанаты завалили исполнительницу вопросами насчет того, беременна ли она или нет, потому что заметили, что девушка немного набрала. «Я живой человек: имею право поправиться, имею право похудеть. И вообще, честно говоря, я не люблю себе сильно в чем-то отказывать, потому что я живу, наслаждаюсь жизнью», — сказала Клава. Фанаты певицы ни раз «уличали» ее в том, что она скрывает беременность. Весной 2021 года Клава Кока отметилась неоднозначным постом в соцсетях, в котором заявила, что в ее возрасте ее мать уже воспитывала троих детей. В дальнейшем артистке пришлось оправдываться за написанное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) в будущем готова завести детей со своим новым женихом — моделью и блогером Александром Повериным. Его она выбрала на шоу «Сердце Клавы», после которого встретила шквал критики со стороны коллег и поклонников. «Я уже девочка взрослая, может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бэйбиков. Nobody knows. Я пока не знаю, сложно загадывать, одним [ребенком] я точно не отделаюсь, это сто процентов, я очень люблю детей. Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию [семьи], то почему нет?» — сообщила певица на шоу «ТОП», которое транслируется в соцсети «ВКонтакте». Также Клава Кока заявила, что не видит больше смысла входить в отношения, в которых она не видит продолжения. «Я давно серьезно настроена», — подчеркнула певица. При этом ранее фанаты завалили исполнительницу вопросами насчет того, беременна ли она или нет, потому что заметили, что девушка немного набрала. «Я живой человек: имею право поправиться, имею право похудеть. И вообще, честно говоря, я не люблю себе сильно в чем-то отказывать, потому что я живу, наслаждаюсь жизнью», — сказала Клава. Фанаты певицы ни раз «уличали» ее в том, что она скрывает беременность. Весной 2021 года Клава Кока отметилась неоднозначным постом в соцсетях, в котором заявила, что в ее возрасте ее мать уже воспитывала троих детей. В дальнейшем артистке пришлось оправдываться за написанное.